Jedna z významných ruských bank Otkrytie zkrachovala. Rozkradli ji oligarchové

MOSKVA/PRAHA Otkrytie zkrachovala. Mezi jejími akcionáři jsou i lidé blízcí Kremlu, jako je šéf Lukoilu Vagit Alekperov. I to je zřejmě důvod, proč ruská Ústřední banka vzala bankrotující finanční ústav pod svá křídla a zřejmě kvůli němu bude muset natisknout bilion nových rublů.

Na první pohled celkem banální situace. Soukromé bance Otkrytie hrozí krach. Klienti finančního ústavu, kteří nestačili i se svými úsporami včas utéci, jsou na nervy. Banky se nakonec ujímá ruská Ústřední banka, hlavní finanční ústav v zemi. Klienti jsou uklidněni.

Jenže experti a mnozí novináři vidí situaci poněkud jinak. Jde podle nich o aféru gigantických rozměrů. Některá fakta svědčí o tom, že operace je řízena z nejvyšších míst a nemá za cíl chránit stát a jeho občany, ale oligarchy a zbohatlíky spřízněné s Kremlem.

Kritickým dnem v celém příběhu je letošní 29. srpen. To se konala další nervózní porada bankéřů, telefony zvonily nejen po celé Moskvě, ale od Kalifornie po Španělsko, aby nakonec zazněla zásadní zvěst: Otkrytie přestává být soukromým podnikem. Byl nad ní zaveden státní dohled, hlavním akcionářem se stává Ústřední banka. Ta hned uklidňuje klienty finančního ústavu, že není důvod k panice. Jenže ta už dávno vypukla.

Dodnes není jasné, zda fyzické a právnické osoby začaly bezdůvodně hromadně vybírat své vklady a tak svoji banku poslaly ke dnu, nebo to bylo naopak a nejdřív banka neuváženými kroky vyvolala zásadní nedůvěru klientů a ti si své úspory odnesli jinam. Jisté je, že za červenec a srpen si lidé a firmy vyzvedli ze svých účtů přes půl bilionu rublů. Přičemž aktiva banky dosahovala necelých dvou bilionů. To byl jasný konec.

Prý běžný krach. Expertům na bankovnictví se ale na celé věci něco nezdálo.

Oblíbená a sponzorovaná

Podle opozičního předáka Alexeje Navalného „jde o jeden z největších zlodějských, mafiánských kšeftů v bankovní historii –gigantická krádež se odehrává přímo před našima očima“. Tato „velká bankovní loupež“ je prý společnou operací akcionářů banky Otkrytie a pracovníků Ústřední banky.

Alexei Navalnyj.

Banka Otkrytie se skutečně vyšvihla mezi stovku největších ruských finančních ústavů právě díky Elviře Nabiullinové, která ji preferovala v době, kdy stanula v čele Ústřední banky. Otkrytie bez problémů a často získávala finanční prostředky od hlavního bankovního ústavu v zemi v čele s Nabiullinovou. Skupovala a sanovala menší banky, které se dostaly do vážnějších potíží. Háček je v tom, že už tehdy se Otkrytie potýkala s obrovskými problémy. Přesto Nabiullinová svou oblíbenou banku opakovaně založila. Podle Navalného to zavání korupcí, která míří do nejvyšších sfér, až mezi správce ruských státních prostředků.

Celou aféru v těchto dnech okořenil náměstek Ústřední banky Dmitrij Tulin. Ten nakonec veřejně přiznává, že vlastníci banky Otkrytie úmyslně fiktivně navyšovali základní kapitál svého ústavu, aby získávali finanční prostředky. Respektive, banka si vyráběla falešné účetnictví. Až se celá pyramida postavená na chatrných základech zřítila. Tedy zřítila by se, kdyby nezasáhla Ústřední banka a banku si nepřivlastnila.

Jak je možné, že Ústřední banka většinu finančních ústavů, s nimiž má co do činění, pečlivě kontroluje a toto jí uniklo? Některé musejí až dvakrát denně podávat finanční hlášení, pátrá se po každé sebemenší nesrovnalosti.

„Pokud víte, že ti lidé falšovali účetnictví, proč je teď místo zachraňování nezavřete?“ táže se Navalnyj vedení Ústřední banky a prokuratury. Namísto trestního stíhání Ústřední banka opět vkládá obrovské finanční prostředky do pochybného ústavu. Experti odhadují, že kvůli záchraně de facto kriminálního spolku bude muset natisknout bilion rublů a roztáčí tak inflaci. „Prostě řečeno jde o emisi,“ říká Navalnyj.

O krok blíž Venezuele

Zachraňovat se Ústřední banka nechystá prosté klienty Otkrytije, kteří měli na účtech pár tisíc či desítek tisíc rublů. Na ty se totiž vztahuje pojištění. Jde o spasení oligarchů a bankéřů, kteří navíc podváděli.

Jestli to nebude tím, že mezi akcionáři banky jsou takové významné figury, jako třeba Leonid Fedun, majitel fotbalového klubu Spartak a spolumajitel Lukoilu, nebo oligarcha Alexandr Mamut, finančník a jeden z nejbohatších mužů Ruska, a dokonce i šéf Lukoilu Vagit Alekperov a řada dalších multimilionářů, jimž stát zafinancoval jejich špinavý byznys.

Známý ruský ekonomický publicista Dmitrij Butrin navrhuje nenazývat Oktrytie bankou, ale finančním supermarketem, který skupoval vadné zboží – problémové banky – za pakatel, a ještě si na to půjčoval u Ústřední banky Ruské federace. Akcionáři tonuli v tučných dividendách a všichni byli spokojeni. Až do srpna 2017. Jak konstatuje Butrin, teď se „cesta Ruska k podobě Venezuely vzoru 2017 ještě o krok přiblížila cíli“.