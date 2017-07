Jednička Plíšková: Nechci usnout na vavřínech, mám za sebou teprve půlku sezony

Karolína Plíšková dokázala, co před ní oficiálně žádná jiná Češka. Stala se světovou tenisovou jedničkou. Historicky je dvacátou třetí ženou, která vládne žebříčku WTA od zavedení klasifikace v roce 1975. Uplynulý rok měla vynikající: na třech z posledních čtyř velkých turnajů čili grandslamů se probojovala alespoň do čtvrtfinále, vyhrála čtyři turnaje a okouzlila fanoušky tenisu.

Rodačka z Loun, která odmala vyrůstala po boku o pár minut starší sestry a rovněž úspěšné tenistky Kristýny, odešla v patnácti letech se svým dvojčetem do Prahy, kde hrála za nejstarší klub u nás – I. ČLTK Praha. V roce 2010, tedy ve svých sedmnácti letech, získala juniorský titul na Australian Open a o tři roky později se dostala do první stovky žebříčku WTA. Mezi elitní desítku se probojovala v roce 2016 a drží se v ní dodnes.

Za oslnivými výsledky stojí nejen její hráčské schopnosti, ale také – jak sama říká – „hlava“. Plíšková se těší pověsti přísně racionálně uvažující tenistky, kterou jen tak něco nerozhodí. Ani výrazná obměna týmu, jíž letos překvapila své fanoušky: jejím novým trenérem se stal David Kotyza, někdejší dlouholetý kouč Petry Kvitové, a úlohy manažera se ujal její přítel Michal Hrdlička, bývalý televizní sportovní reportér.

LN: Karolína Plíšková a světová jednička. Jak vám zní tohle spojení?

Je to otázka pár dní, teprve to vstřebávám. Dozvěděla jsem se to minulé úterý, když jsem měla pár dní volno a byla jsem v Monaku, takže jsem nebyla úplně v centru dění. Určitě to pro mě znamená hodně, je to velký úspěch nejenom pro mě, ale i pro celou zemi. Doufám, že mě to bude motivovat do další práce.

LN: Jak jste tu zprávu oslavila?

Mám radost, ale nedávám to znát navenek. Menší oslava byla hned ten večer, když jsem se dozvěděla, že budu jednička. Ťukla jsem si skleničkou s přítelem, pak jsem to ještě v Praze oslavila se ségrou a kamarády. Určitě je hezké tu sradost dílet s dalšími lidmi. Je ale pořád jen půlka sezony. Kdybych ji jako jednička i zakončila, byl by to velký úspěch. Nechci usnout na vavřínech a slavit, když sezona ještě neskončila.

LN: Z českých rodaček dosáhla na post světové jedničky jen Martina Navrátilová – tehdy však v barvách USA. Dala vám nějaké rady, jak se s touto pozicí vyrovnat?

Určitě se nechci srovnávat s takovými hráčkami z minulosti, jako je Martina Navrátilová nebo Jana Novotná. Mám radost, když mě chválí, ale každá hrála v jiné době a jsou to úplně jiné příběhy. Fanoušci a média to budou srovnávat, ale já jsem tady a teď a musím se s rolí jedničky vyrovnat sama. Nemůžete se s někým poradit, protože každý zažil něco jiného.

LN: Říkala jste, že sestra Kristýna s vámi prvenství oslavila. Dřív jste bývaly téměř nerozlučné. Vídáte se ještě často?

Tím, že se ségra o hodně posunula v žebříčku nahoru, se na turnajích začínáme zase po roce po dvou potkávat. Minimálně velké turnaje hrajeme všechny stejné, takže máme možnost trávit čas spolu. Teď už ale máme každá svého přítele, svůj tým, takže už to není jako před pěti lety, kdy jsme byly pořád spolu. Už nemáme jednoho kouče, každá má svůj život. Nejsme na sebe fixované jako dřív, protože jsme si zvykly netrávit spolu tolik času. Čtyřhry jsem se na chvíli trochu vzdala, ale je dost možné, že se k ní časem vrátím a budu ji se ségrou zase pro zpestření hrát. Je to moje nejlepší kamarádka.

Celý rozhovor s novou světovou tenisovou jedničkou Karolínou Plíškovou si přečtěte v magazínu Pátek LN, který vychází 21. července.



