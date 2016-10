Quiche s růžičkovou kapustou, kaštany a klobásou





Na těsto:

100 g studeného másla



200 g mouky



špetka soli

50 g mletých lískových oříšků

1 lžíce bílého vinného octa

Na náplň a polevu:

500 g růžičkové kapusty

sůl

muškátový oříšek

1 lžíce oleje

3 italské klobásky salsiccia (nebo jiné pikantní klobásky)

300 g podušených, oloupaných kaštanů

1 lžíce másla

pepř

200 ml smetany

60 g sýra roccolo

3 vejce

Nasekáme máslo, přidáme 2 lžíce ledové vody a ostatní přísady a rychle uhněteme těsto. Vytvarujeme ho do koule, zabalíme do fólie a dáme na přibližně1 hodinu do chladna. Troubu rozehřejeme na 200 stupňů. Formu vytřeme máslem.

Těsto rozválíme na pracovní ploše posypané moukou a přeneseme do formy. Dno vícekrát propícháme vidličkou a předpečeme na druhém stupni odspodu asi 10 minut. Pak vyjmeme a necháme vychladnout. Teplotu trouby snížíme na 180 stupňů.

Omyjeme růžičkovou kapustu, očistíme, růžičky rozpůlíme a předvaříme v osolené vodě asi 10 minut. Pak vyjmeme a necháme vychladnout. Pak vodu slijeme, kapustu necháme okapat a dáme do mísy. Ochutíme muškátovým oříškem.



Zahřejeme olej na smažení a klobásky na něm ze všech stran zprudka (asi 10 minut) opékáme. Pak vyndáme, nakrájíme na kousky velikosti sousta a smícháme s kapustou. V pánvi zahřejeme olej a přibližně 5 minut na něm restujeme nasekané kaštany. Potom je také přidáme do kapustové směsi, kterou pak rozdělíme na korpus.

Na polevu rozmixujeme smetanu s nasekaným sýrem. Ve směsi rozšleháme vejce a dochutíme solí a pepřem. Polevu nalijeme na kapustovou směs a pečeme na prostředním stupni asi 30 minut.

Recept pochází z knihy Quiche a koláče - oblíbené recepty od pikatních po sladké, kterou vydalo nakladatelství Ikar.