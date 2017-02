Jednou Číňan, vždycky Číňan. Před tajnou policií miliardáře neuchrání ani cizí pas

Miliardový investor má kanadské občanství a diplomatický pas karibského státečku Antigua a Barbuda. Před dvěma týdny jej ale čínští agenti odvedli přímo z luxusního hotelu Four Seasons uprostřed Hongkongu, kde noc stojí zhruba 21 tisíc dolarů (v přepočtu asi 535 tisíc korun).

Jeho případ ukazuje, kde čínští boháči hledají ochranu, aby se jim vyhnulo tažení prezident Si Ťin-Pchinga a vládní strany proti korupci a politickým rivalům obecně. Ukazuje také ale, jak jim i ochrana cizího svrchovaného státu může být velmi málo platná.

„Nezáleží na tom, jestli jste si změnil pas. Protože pro ně jste nadále čínské národnosti,“ řekl pro britský deník Financial Times (FT) opoziční hongkongský politik Kenneth Leung. „Pokud se problém dotkne čínských zájmů na vysoké politické úrovni a existuje podezření z porušení zákona, mohou vás odvést odkudkoliv, nejen z Hongkongu,“ dodal Leung.

V posledních letech se movití byznysmeni čím dál více ženou za ziskem trvalého pobytu nebo občanství v zahraniční jurisdikci. Důvodem není jen krytí před čínským bezpečnostním aparátem, ale i další výhody. Těží z nižších daňových sazeb, otevření nových byznysových příležitostí a také přístupu k lepšímu vzdělání a zdravotní péči pro celé rodiny.

Antigua - ráj Číňanů

„Desítky tisíc Číňanů každoročně získávají občanství jiného státu,“ uvedl imigrační právník z Hongkongu Denny Ko s tím, že největší nárůst je patrný především v posledních čtyřech letech, tedy od nástupu současného prezidenta do funkce. Jen čísla pro USA hovoří o nárůstu ze stovek na tisíce žadatelů.

Trvalý pobyt v USA, Velké Británii nebo Austrálii mohou získat díky investicím v řádu stovek tisíc až milionů dolarů. V malých zemích, jako je třeba zmíněné souostroví Antigua a Barbuda, Grenada nebo středomořský Kypr, stačí investovat 250 tisíc dolarů (téměř 6,4 milionu korun) a člověk získá trvalý pobyt, aniž by musel vkročit na území těchto států. Například v Antigue Číňané v roce 2013 tvořili 40 procent všech žadatelů o občanství.

Čína však svým občanům nedovoluje mít dvojí občanství. Ve chvíli, kdy získají druhé, čínské jim úřady automaticky odeberou. V praxi však zisk nového lidé často zamlčují. Přišli by totiž o investiční příležitosti, o něž v Číně nesmějí usilovat cizinci. Ale když se jim to hodí, čínští představitelé podle FT rádi s cizími občany, kteří se v Číně narodili, jednají jako s Číňany.

„V minulosti viděla čínská vláda dvojí občanství jako něco, co povzbuzuje případné vlastizrádce,“ uvedl profesor čínského práva na univerzitě George Washingtona Donald Clarke. Teď však věc vnímají jako staré monarchie. „My se rozhodneme, jestli patříte pod naši jurisdikci nebo ne,“ parafrázoval vnímání problému Clarke.

Ani diplomatická ochrana nepomohla

Na aktuální titulní straně jedněch hongkongských novin se objevila citace zatčeného Siaa Ťien-chuy: „Jsem pod ochranou kanadského konzulátu v Hongkongu.“ Kanada potvrdila, že se snaží o svém občanovi zjistit co nejvíce informací. Siao má prý také diplomatickou ochranu, protože je od roku 2015 mimořádným antigujským velvyslancem.

Jenže to by údajně nemělo byznysmenovi příliš pomoci v jeho nouzi. Jeho občanský status zůstává nejasný a nikdo neví, kde se nachází. Naposledy byl spatřen, když jej odváželi z hongkongského hotelu v kolečkovém křesle s peřinou přes hlavu. Nepomohli mu ani soukromí bezpečnostní strážci, napsal britský list The Guardian.

Kuej Min-chaj v čínské televizi.

Z minulosti existuje několik podobných případů. Dva hongkongští knihkupci, které tajní agenti zatkli v roce 2015 měli evropské pasy, přesto s nimi jednali jako s čínskými občany. Jeden z nich, držitel švédského pasu Kuej Min-chaj, který zůstává ve vazbě neznámo kde, byl prý donucen k výpovědi, že se „stále cítí jako Číňan“.

Podle právníka Dennyho Ko však tyto incidenty Číňany od snahy o získání druhých občanství neodradí. „Pokud dojde k nejhoršímu, může cizí pas zachránit život. A to nemusíte ani sám být zkorumpovaný. Stačí znát politika, jehož kariéra kvůli nějakým podezřením padá a ten vás stáhne s sebou dolů,“ vysvětlil.