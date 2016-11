Jedy, exploze, střelba. Američané vymysleli 638 druhů atentátů na Fidela Castra

Nejzajímavější a nejkurióznější příklady proticastrovských úkladů: V roce 2006 na téma atentátů vznikl britský dokumentární film 638 způsobů, jak zabít Castra a sám kubánský vůdce jednou na téma útoků na svůj život poznamenal: "Kdyby přežití pokusů o zabití bylo olympijskou disciplínou, pak bych vyhrál zlatou medaili." Britský list Daily Mail vybral nejzajímavější a nejkurióznější příklady proticastrovských úkladů: Vybuchující doutník

S nápadem prý přišel newyorský policejní důstojník a doutník měl obsahovat tolik trhaviny, že by Castrovi hladce utrhl hlavu. Oholení

Ano, čtete správně. Plán stavěl na tom, že by Castro mohl být - anebo alespoň budit dojem, že je - oslabený, kdyby mu vypadaly všechny vlasy a vousy. Proto Američané zvažovali možnosti, jak mu propašovat chemické látky do bot nebo opět do doutníku. Otrávený mléčný koktejl

Tento pokus měl patrně nejblíže k tomu připravit Castra o život. Ale pilulka s jedem, která měla skončit v nápoji, uvízla v mrazničce, kde byla před použitím schovaná, a když se ji k vraždě svolný číšník pokusil vyndat, roztrhla se. Osudová žena

Marita Lorenzová, jedna z mnoha Castrových milenek, se údajně dohodla se CIA, že Castrovi podá kapsle s jedem. Ukryla je ve svém pleťovém krému, ale rozpustily se. Otrávený neopren

Existoval prý plán CIA podstrčit Castrovi neoprenový oblek naplněný smrtícími sporami a bakteriemi během invaze v Zátoce sviní. Vybuchující mušle

Tento pokus stavěl na lásce kubánského prezidenta k potápění. Výbušné zařízení bylo umístěné do lastury křídlatce velikého, která byla upravená tak, aby přilákala pozornost kubánského vůdce. Další smrtící doutník

CIA se údajně Castrovi pokusila podstrčit doutník naplněný jedovatým botulinem. Najala k tomu dvojitého agenta, který se prý ale zalekl a úkol nesplnil. Smrtící pero

V plánu bylo umístit do pera jed v injekční stříkačce tak tenké, že by si Castro jejího píchnutí nevšiml. LSD

Tento pokus byl spíš zaměřený na snahu znemožnit Castra před vlastním lidem, než ho zabít. V plánu bylo nastříkat látku podobnou LSD do studia během rozhlasového rozhovoru. Přípravek měl ovlivnit Castrovo chování a vyvolat tak u Kubánců obavy o vůdcovo zdraví.