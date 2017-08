Jedy z aut ohrožují celou Evropu, tvrdí europoslanec Niedermayer

PRAHA I pokud dojde ke snížení emisí oxidů dusíku o 20 až 30 procent, jak se dohodla německá vláda s výrobci aut, stále budou příliš vysoké, říká český europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09), který se aféře Dieselgate dlouhodobě věnuje.

LN: Jak hodnotíte výsledky včerejšího dieselového summitu v Berlíně?

Mě na tom zaráží, že jde o problém evropský, ale řeší ho německá vláda s německými automobilkami. Všude po Evropě se pohybují automobily, které zjevně při běžném provozu běžně překračují emisní limity. V některých zemích získala homologace auta upravená výrobci tak, aby v testech uspěla, ale v běžném provozu pak produkují jedů mnohem víc. Předpokládám, že vznikne řešení, které bude chránit před zplodinami lidi ve všech zemích, nejen v Německu na základě dohody německé vlády s německými automobilkami. Toto jednání se mi zdá jako nešťastný začátek.

LN: A samotný výsledek jednání? Ekologické organizace ho označily vesměs za nedostačující...

Vlády se stále úzkostlivě brání vyjádření, zda došlo k podvodu, nebo ne. To je do budoucna nešťastné a já si myslím, že by v tom mělo být jasno. Odpověď na tuto otázku summit nepřinesl. Když to trochu přeženu, cítím jistou pachuť v tom, že summit byl vyvolaný velkou obavou německých automobilek před zákazem vjezdu dieselových aut do měst, kterým hodlají reagovat jednotlivé radnice, ne snahou o čistý vzduch ve městech. Třetí moje otázka je technického charakteru: do jaké míry se dají auta, která získala homologaci podle normy Euro 6, upravit tak, aby jejich emise zásadně klesly. Podle nezávislých testů jsou emise některých těchto aut při běžném provozu desetinásobně nad emisním limitem. Pokud dojde k jejich snížení o 20 až 30 procent (výsledek dohody na summitu, pozn. red.), budou stále strašně vysoko. Podle nových pravidel by se přitom emise neměly v běžném provozu pohybovat více než nad 2,1 násobkem emisních norem.

LN: Zastánci čistých technologií lobbují za zrušení daňového zvýhodnění nafty na úkor benzinu s tím, že by lidé pak auta s dieselovými motory pak už přestali kupovat. Vidíte cestu spíše v tomto, nebo v zákazech vjezdu aut s dieselovými motory do center měst?

Regulace by měla být technologicky neutrální. To znamená, že regulace, kterou je například daňové zvýhodnění, by neměla upřednostňovat jednu technologii nad druhou. Na jednu stranu je dobře, že se už podařilo normou Euro 6 srovnat požadavky na benzinové i dieselové motory, na druhou stranu ale daňové zvýhodnění kvůli CO2 nevytváří technologickou neutralitu a diesely podporuje, což je nešťastné. Ve skutečnosti by měla být spotřební daň na naftu vyšší, protože energetický obsah je v litru nafty vyšší než u benzinu.

LN: Před démonizací dieselových motorů před časem varovala i kancléřka Angela Merkelová. Pro její vládu bude ale složité přecházet kvůli ochraně ovzduší na elektromobily ve chvíli, kdy 40 procent německé energie pochází z uhelných elektráren...

V žádném případě si nemyslím, že je potřeba démonizovat diesely za předpokladu, že splní požadavky poctivým způsobem a ne tak, jako v minulosti. Nedávno byl na trh uveden nový dieselový motor pro auta třídy Octavie od aliance Peugeotu a Citroenu, který už používá nejnovější technologie a motor je softwarově laděný tak, aby emise neprodukoval. Nemyslím tedy, že bychom měli zakazovat jedno palivo a upřednostňovat druhé. Nemalá část dieselů, které se v minulých letech prodávaly, ty požadavky bohužel neplní.

Pokud hovoříme o tom, že je potřeba, aby investice do dieselových motorů nebyly promarněny, je třeba v tom také udělat pořádek a říci, které jsou ty problematické technologie a která auta podmínky plní. Od toho jsme stále daleko a berlínský summit to také nijak nevyřešil.

LN: Jak se na tento problém dívají němečtí europoslanci? Převládá spíš tendence chránit vlastní průmysl, nebo bojovat za čistý vzduch?

Záleží to na politických skupinách. Na začátku byla silná snaha chránit firmy, parlament ale odvedl obrovskou práci v rámci vyšetřovací skupiny (aféry Dieselgate, pozn. red.) a spousta poslanců nyní nemá radost z toho, jak se ty firmy chovají. Důležitý je ale pohled do budoucna. Myslím, že není zásadní problém při přechodu k elektromobilům v tom, jak se elektřina vyrábí - to se začíná rychle měnit – ale spíše tu ještě není technologie umožňující masový přesun. Existují ještě úskalí v oblasti výroby akumulátorů, eletromobily také stále nemají dojezd, který by umožnil je používat jako jediné funkční auto. Do budoucna tedy ještě se spalovacími motory ještě nějakou dobu budeme a německé automobilky budou díky svému technologickému náskoku nadále hrát významnou roli. Musí se ale chovat jinak.

LN: Může hrát aféra Dieselgate významnější roli v německé volební kampani?

Ne. Už proto, že je v Německu koaliční vláda. Já vnímám Dieselgate jako problém evropský. Aféra je hodně spojovaná s koncernem Volkswagen, protože právě on vyvážel své diesely do Ameriky a Američané to objevili. Problém s dieselovými technologiemi mají ale dnes více automobilky neněmecké než ty německé. V nezávislých testech z poslední doby také Volkswagen dopadl lépe než mnozí jiní evropští výrobci. Jsou ale některé vlády, jmenoval bych hlavně italskou, která před tím strká hlavu do písku. V Německu je vidět alespoň snaha to intenzivně řešit, i když se domnívám, že ne optimálním způsobem.