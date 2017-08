‚Jestli nebude zelený trávník, tak jsi mrtvý.‘ V Peltově systému byl důležitý sekretář Řepka

PRAHA Byl podvečer, konec ledna 2017. Rudolf Řepka vzal do ruky telefon a šéfovi českého fotbalu Miroslavu Peltovi sepsal žertovně laděnou SMS zprávu: „Napsal jsem Simoně, jestli nebude zelený trávník, tak jsi mrtvý...“ Řepka je generálním sekretářem Fotbalové asociace ČR (FAČR) a ve zprávě zaslané jejímu tehdejšímu předsedovi se zajímal o investiční akci Zelený trávník, jejímž cílem je poskytnout peníze fotbalovým klubům z nižších soutěží na údržbu pažitu.

Onou Simonou, na kterou se Řepka v SMS odvolával, byla tehdejší náměstkyně ministryně školství a Peltova blízká spolupracovnice Simona Kratochvílová. Policie ji i Peltu v květnu obvinila a poslala do vazby kvůli podezření, že se spolu s dalšími osobami snažili ovlivnit, kdo získá sportovní dotace. Vysoce postaveného fotbalového funkcionáře Řepky se případ nijak nedotkl. A to ani v rámci Fotbalové asociace, v níž se po rezignaci Pelty stal Řepka minimálně do prosincové valné hromady hlavní tváří.

Jak ale ukazují dokumenty vztahující se k vyšetřování skupiny obviněných, Řepka patřil mezi podstatné osoby v takzvaném Peltově systému. Z rozhovorů mezi Peltou a Kratochvílovou plyne, že expředseda asociace chtěl Řepkovi a také kontroverznímu místopředsedovi FAČR Romanu Berbrovi dokázat, že od státu pro český fotbal sežene dostatek peněz.

„Říkám tomu Berbrovi a Řepkovi, musím ještě zamakat na vás,“ vyprávěl Pelta Kratochvílové. Fotbalový boss náměstkyni úpěnlivě zdůrazňoval, že Řepkovi je třeba v otázce dotací prostě vyjít vstříc.

Principem Peltova systému dle policie bylo vytvořit si pomocí dotačních peněz výhodné vztahy, splátky za laskavost či závazky do budoucna. A to nejen ve fotbalovém prostředí, ale i ve vysoké politice. Záměr zněl podle vyšetřovatelů jasně: přidělit dotace na investice do sportovišť tak či onak podporovaných lidmi, které si chtěl Pelta zavázat.



Pro majitele a manažery předních klubů je situace ožehavá. Řepkovu pozici v rámci asociace raději nechtěli komentovat.

Řepka se hájí, že nepřekročil pravomoce své funkce ve FAČR. „O dotace jsem se zajímal v míře, v jaké to povinnosti generálního sekretáře ukládají,“ napsal Řepka LN.