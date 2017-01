Klíčovou postavu z kauzy ROP soud nepustil z vazby, druhá zůstává v USA

Bývalý výrazný člen severočeské ODS Ježek si proti vazbě podal stížnost, krajský soud ji nyní zamítl. Své důvody oficiálně nekomentuje. „Bylo rozhodnuto v neveřejném zasedání. Výsledek budeme moci sdělit až po vyhotovení písemného rozhodnutí a doručení účastníkům řízení,“ vysvětlila serveru Lidovky.cz mlčenlivost soudu jeho mluvčí Marcela Trejbalová.

Serveru Lidovky.cz se však podařilo zjistit, že podnikatel z vazby nevyšel. Ježek totiž sedí za mřížemi věznice v Teplicích, která nikoho na svobodu nepustila. „Potvrzuji, že jsme během středy nikoho nepropouštěli,“ potvrdil serveru Lidovky.cz mluvčí věznice Milan Kruťa. Vazbu nikdo neopustil ani ve čtvrtek dopoledne. Advokát Ježka Michael Kis pak serveru Lidovky.cz potvrdil, že se mu podnikatel neozval.

Ježek je ve vazbě od 15. prosince, kdy o ní po téměř čtyřhodinovém jednání rozhodl soudce Martin Majchrák. Obával se totiž, že na svobodě by Ježek ovlivňoval svědky. „Mohl by případně ovlivňovat i spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností důležitých pro trestní řízení,“ vysvětlil soudce.

Alexandr Novák obviněný není, zatykač ale policie nevydala

Žalobce původně navrhoval vazbu i kvůli obavě z Ježkova útěku do zahraničí, podnikatel a jeho rodina má totiž díky svým nemovitostem zázemí i v USA a Chorvatsku. Na to však soudce Majchrák neslyšel. „Obviněný deklaruje mimořádně silné odhodlání čelit probíhajícímu trestnímu stíhání zde v České republice,“ vysvětlil. V praxi to znamená, že podle jeho rozhodnutí nesmí Ježek zůstat ve vazební cele déle než 90 dní. Vazba se podnikateli počítá od 13. prosince, kdy ho sebrala policie.

Skupina celkem 24 politiků, podnikatelů a manažerů měla manipulovat s dotacemi tak, aby evropské peníze skončily u spřízněných osob. Podle policie způsobili škodu za 13,9 miliardy korun. Ústředními postavami skupiny měli být právě Daniel Ježek a další bývalý vlivný člen ODS Alexandr Novák. Z výrazných politiků policie stíhá například bývalou hejtmanku Ústeckého kraje Janu Vaňhovou, jejího exnáměstka Pavla Koudu či někdejšího člena nejvyšších orgánů ČSSD Jakuba Pánika.

Druhá údajně klíčová postava skupiny Alexandr Novák si ale dosud obvinění nevyslechl, podle dostupných informací zůstává v USA, kde byl už v době zatýkání 13. prosince. Zda-li odpovědné Vrchní státní zastupitelství v Praze usiluje o jeho návrat, se lze jen domnívat. „Dosud bylo sděleno obvinění 23 osobám z celkového počtu 24 osob. Více nemohu komentovat s ohledem na probíhající trestní řízení a potřebu chránit jeho účel,“ sdělil serveru Lidovky.cz dozorující žalobce Tomáš Minx. Zatykač každopádně na Nováka vydaný není.