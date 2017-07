Jezte jako v barech v Benátkách. Kořeněné masové kuličky s rajskou omáčkou

Benátky jako turistická past anebo skvělá gastronomie?

Čas od času však můžeme zaslechnout, že benátské restaurace jsou děsivé a jejich reputace je právem ohrožena, zvláště když dojde na hodnocení na webech od některých turistů. Jsou to většinou ti, kdo navštíví Benátky na jeden či dva dny a jsou doslova polapeni turistickými pastmi mezi náměstím Sv. Marka a mostem Rialto, kde je jim naservírováno něco z výběru mezi lasagnemi, špagetami nebo pizzou s nepříliš valným levným Chianti. Tato trpká zkušenost možná potkala i vás, avšak nenechte se odradit a nedejte na první, v tomto případě špatný dojem a zkoumejte dál. Vyplatí se to, protože opak je pravdou.



Gastronomie začíná v tržnici Rialto

Benátky jsou vyhlášené jako jedno z nejfajnovějších míst k poznání produktů a ingrediencí italské kuchyně, na které jsou Benátčané náležitě pyšní. Jejich vyhlášená tržnice Rialto s výhledem na Velký Kanál je tím správným místem kde začít. Nabízí totiž to nejlepší z místní produkce. Loupají tady před vámi čerstvé artyčoky, ovoce i zelenina je zformována do přísných pyramid, aby bylo vidět, že všechny kousky jsou absolutně čerstvé a zvláště její část čerstvých ryb a mořských plodů vás naladí na italské pochoutky, i když nejste právě vyznavači italského vaření. Tržnice je pravou ukázkou italského života a stojí za to ji navštívit.

Poznejte pravé Benátky v malých barech tzv. bacari

Pokud jste odvážní a rádi objevujete Benátky třeba na vypůjčeném kajaku anebo se vydáte kousek dál do zadních uliček (například do malebné a bez turistů klidnější části Cannaregia), můžete navštívit malé bary, lokálně označované jako „bacari“. Tyto jednoduché a skromně vyhlížející bary jsou pravou podobou Benátek a nabízejí jednoduché, ale zato pravé a autentické jídlo třeba jen ze dvou ingrediencí. Bary jsou součástí místní kultury, srovnatelné s těmi newyorskými nebo s britskými puby. Největší rozdíl je ale právě v podávaném jídle, kdy v Británii i New Yorku vám nabídnou „na zobání“ spíše brambůrky, oříšky, škvarky nebo preclíky a nachos, v Benátkách vám naservírují k vínu a pivu tzv.“ cicheti“.

Unikátní autentické lahůdky k ochutnání – cicheti

Takže až uvidíte v Benátkách malé bary, které jsou místem setkávání a skromným azylem pro místní, kde se setkávají, pijí, hádají se, drbou a postávají se sklenkou zářivé oranžového drinku jménem Spritz (výborný mix Aperolu, bílého vína nebo prosecca a sody, ozdobený plátkem citronu a olivy) v jedné ruce a ve druhé mají malý snack – oblíbený pamlsek, budete vědět, že jde o cicheti. Je snad přímo nutností se tady zastavit a dát si třeba jen sklenku vína, zvláště, když po 18. hodině mají Happy Hour.



Tyto velmi jednoduché a chutné autentické lahůdky nemůžete přehlédnout, lákají vás ve skleněných vitrínách barů, často jsou to sýrové a salámové jednohubky, sépie, olivy či masové knedlíčky, připravené k okamžité konzumaci a povzbuzení vaší další chutě k jídlu. Nejsou ani drahé a tak se nasytíte za dobrou cenu daleko lépe, než v turistických restauracích. Jednoduše jezte tam, kde jedí Benátčané, to je zlaté pravidlo.

Pikantní masové kuličky - to jsou pravé cicheti

Připravte si kořeněné masové kuličky z vepřového masa s rajskou omáčkou. Nemusejí se ani podávat s těstovinami, ale pokud je děláte pro větší počet strávníků, podávejte je se špagetami. V Benátkách se ale servírují v menším množství (asi 3 kuličky) s hustší omáčkou na toastované foccacie.

O autorce Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii, je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky.Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Vše najdete na tastejourney.cz.

Tajemství tohoto v pravdě jednoduchého jídla je v pikantní chuti. Netradičně se přidávají nejen sušené chilli papričky ale především fenyklová zrníčka. Pro zvýraznění chutě je předem opražte na suché pánvi, chuť je pak daleko intenzivnější a až je budete drtit v hmoždíři, uvolní se všechny její vůně a vy si je doslova užijete. Kuličky se pečou v troubě, takže odpadá smažení a příliš nasáklého oleje.



Rajskou omáčku vykouzlíte za chviličku a mám vyzkoušeno, že její nejlepší chuť je dosažena kombinací čerstvých rajčat a nakládaných italských, které dodají omáčce tu italskou hloubku. Tak si užijte italské léto!

Pikantní masové kuličky v rajské omáčce

1 200 g mletého vepřového masa



3 vejce



4 toasty na strouhanku



1 lžičku sušených chilli papriček



vrchovatá lžička mořské soli



20 g fenyklových semínek



čerstvě namletý barevný pepř



trochu oleje na plech



Nejdříve si předehřejeme troubu na 220°C . Připravíme si suchou pánev a opražíme si fenyklová semínka. Stačí jen pár minut dokud nezačnou intenzivně vonět, nesmí se ale spálit. Dáme je do hmoždíře (nebo do mixéru) a roztlučeme na jemno.

Do mixéru si dáme bílé toasty a rozmixujeme je na strouhanku. Do hlubší mísy vložíme mleté maso, přidáme vejce, fenykl, sůl, pepř, chilli papričky a strouhanku a vše rukou dobře promícháme. Vyložíme si plech alobalem, lehce ho potřeme olejem a vytvarujeme pokud možno stejné kuličky a klademe na plech. Dáme zapéct na 15 -20 minut, v polovině pečení je otočíme. Hotové knedlíčky ponoříme na chvilku ho hotové rajské omáčky a podáváme.

Na rajskou omáčku:

3 lžíce másla a 1 lžíci olivového oleje



2 šalotky



5 větších rajčat



1 plechovka naložených rajčat, nejlépe soudkovitá



1 lžička cukru



1 lžička mořské soli



špetku mleté skořice



5 kuliček nového koření



5 kuliček celého pepře



2 bobkové listy



čerstvě namletý pepř



větvička čerstvého (nebo sušeného) oregana



V hrnci s těžkým dnem si rozehřejeme máslo se lžící olivového oleje. Přidáme na jemno nakrájenou šalotku, cukr, bobkový list, celý pepř a nové koření a vše osmahneme dokud nebude cibule zkaramelizovaná. Přidáme na kostky nakrájená čerstvá rajčata a směs rajčat v rajčatové omáčce, oregáno, mírně zalijeme vodou a necháme vařit asi 20 minut za občasného míchání. Ochutíme solí a čerstvě namletým pepřem. Vyndáme kuličky nového koření a pepře, případně i snítku oregána a podáváme.

Můžeme omáčku i přecedit a podávat ji hladkou jen s bazalkou.