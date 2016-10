Zákon Helena je celovečerní debut dokumentaristky a herečky Petry Nesvačilové a je mozaikou nahlížející do života odsouzených a obviněných gangsterů z Berdychova gangu. Nesvačilová se ve filmu nezabývá jen samotnou kauzou a jejím pozadím, ale snaží se i obecně zachytit motivy a myšlení lidí pohybujících se na hraně zákona. Během natáčení se i sama dostala do nebezpečí a čelila vyhrožování. „Všechno jsem to použila do filmu,“ prohlásila režisérka. „Už jenom to, že jsem začala takový film natáčet, bylo nebezpečné. Mohu dokonce říct, že jsem měla prostě strach a nikdo mě nedokázal přesvědčit, abych ho neměla. Mojí odpovědí vždy bylo: Ale vy si neuvědomujete, že ten film se takhle zakonzervuje a já s ním budu žít celý svůj život,“ říká o svém filmu Petra Nesvačilová.

Podle ředitele festivalu Marka Hovorky se dokumentární filmy se tématům, která známe ze současných televizních detektivek spíše vyhýbají a film Petry Nesvačilové je podle něj vzácnou výjimkou. „V žádném případě nepřistupuje k tématu publicisticky, film je výsledkem několikaleté odvážné cesty po odvrácené straně naší každodennosti,“ dodává Hovorka.



Film Zákon Helena bude soutěžit v sekci Česká radost, do které je vybráno celkem 13 snímků. V sekci se dále představí například tři nové příspěvky do cyklu ČT Český žurnál: Krtek a Lao-c‘ režiséra Filipa Remundy, Exekuce Andrey Culkové a Výchova k válce Adély Komrzý.

Pozoruhodné téma otevírá ve filmu Miluj mě, jestli to dokážeš Dagmar Smržová, která sleduje příběhy tří hendikepovaných mužů, již touží po milostném životě. Dokumentarista Pavel Jurda uvede svůj celovečerní debut Jmenuji se Hladový Bizon, kde se spolu se slepcem ztrácejícím i sluch vydává do Spojených států navštívit šamana kmene Navajo v naději, že Hladovému Bizonovi vrátí sluch. Uvedeny budou také filmy FC Roma (r. Kohoutová, T. Bojar), esej Martina Ryšavého Slepý Gulliver, úvaha Miroslava Janka o životě dětí s Aspergerovým syndromem Normální autistický film, a další.

Záběr z připravovaného dokumentu Krtek a Lao-c'

Nejen v České radosti, ale i v dalších soutěžních a nesoutěžních sekcích přichystal festival návštěvníkům k jubileu nabitý program co se týče výběru filmů i hostů, kteří tradičně přijdou uvést své dílo a diskutovat s diváky i filmovými profesionály.



Soutěžní sekce Mezi moři zaměřená na filmy střední a východní Evropy nabídne 14 snímků, z nichž 7 bude mít svoji světovou premiéru. Mezi nimi i estonský snímek Zosji Rodkevičové Můj přítel Boris Němcov - důvěrný portrét ruského politika Borise Němcova známého jako hlavní tvář protiputinovské opozice, přibližuje jeho aktivity posledních let.



K hlavním festivalovým hostům bude letos patřit producentka Rebecca O‘Brienová, dlouholetá spolupracovnice režiséra Kena Loache, který za své sociální drama Já, Daniel Blake letos získal Zlatou palmu v Cannes. Svoje tvůrčí metody představí také významné postavy islandské kinematografie - režisér Fridrik Thor Fridriksson a hudební skladatel Hilmar Örn Hilmarsson, jenž je znám také pod přezdívkou HÖH a za hudbu k Fridrikssonově filmu Děti přírody získal v roce 1991 Evropskou filmovou cenu.

Do JIhlavy míří legenda islandské kinematografie režisér Fridrik Thor Fridriksson. Producentka Rebecca O‘Brienová, spolupracovnice režiséra Kena Loache.

Společným hostem Institutu dokumentárního filmu a MFDF Ji.hlava je Mike Bonanno z americké dvojice aktivistů známé jako The Yes Men. Ten festivalovým divákům představí jejich zatím poslední filmy Yesmeni opravují svět(2009) a Yesmeni se bouří (2014). Yesmeni již dvacet let mapují metody, díky nimž nejsnáze dosáhnou spolupráce s novináři a dostanou tak své příběhy upozorňující na společenské problémy do zpráv Mike Bonanno se o své zkušenosti s festivalovými diváky podělí na masterclass, jež spolupořádá Institut dokumentárního filmu.

Další Masterclass, zaměřenou na střih, povede italský střihačJacopo Quadri, který sepodílel na vítězném filmu letošního Berlinale s titulem Fuocoammare: Požár na moři. Podle Quadriho je filmový střih jako řeka, jež se prodírá neznámou krajinou. „Každý prvek souvisí s jiným, ať už jsou v kontrastu, nebo jsou si podobné tak, jako by byl film cestou,“říká.

Festival potrvá od 25. do 30. října. Více na webu www.dokument-festival.cz.