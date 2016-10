Na jižní Moravě vznikne koalice ANO, ČSSD, STAN a TOP 09. Na Vysočině žádá ČSSD pět mandátů

V Jihomoravském kraji k většině scházelo 10 mandátů, ČSSD jich má 11. Stejný počet měla i KDU-ČSL, se kterou ANO také jednalo. Při výběru mezi dvěma tradičními stranami však dalo přednost v jednání s ČSSD.

Podle kandidátky ANO Malé se k ČSSD přiklonilo předsednictvo i klub zastupitelů. „Máme větší programový průnik, takže budeme pokračovat v dalších jednáních,“ uvedla Malá. ANO se přitom před volbami vymezilo proti lídrovi ČSSD a dosavadnímu hejtmanovi Michalu Haškovi. Podle Malé je podmínkou, že nebude mít žádnou placenou funkci v koalici. Hašek už v minulých dnech prohlásil, že chce ČSSD uvolnit ruce v jednání o koalici a žádnou funkci nepožaduje. Jako neplacený koaliční zastupitel je Hašek pro ANO příjatelný. Hejtmanův náměstek Marek Šlapal, který je členem vyjednávacího týmu ČSSD, rozhodnutí ANO vítá. „Budeme s nimi pokračovat v jednáních,“ okomentoval dnešní rozhodnutí Šlapal.

Lídr KDU-ČSL Roman Celý zatím o rozhodnutí ANO nic neví. „Oficiálně nám to nikdo nesdělil. My to respektujeme a zatím k tomu nemůžeme víc říct,“ uvedl Celý. Právě KDU-ČSL přitom s ANO jednala o koalici po volbách hned několikrát, ale dohoda nikdy nenastala. Neshody panovaly především kvůli postu hejtmana, o který usilovali i lidovci. Proto ANO začalo jednat i s ČSSD. Lidovci později od snahy získat funkci hejtmana upustili, ale ANO se rozhodlo pro další jednání se sociálními demokraty.

Na Vysočině se uvažuje o podpoře KSČM

Na Vysočině se očekává, že hejtmanem bude znovu Jiří Běhounek (za ČSSD), který stojí v čele kraje již nyní.

„K nějakým variantám jsme se dnes přiklonili, ale vzhledem k dalším jednáním jediným výstupem je, že pro nás je nepodkročitelné získat pět mandátů v radě kraje,“ řekl předseda krajského výkonného výboru ČSSD Krčál. Nevyloučil přitom ani vytvoření dvoučlenné menšinové koalice s ANO a s tichou podporou KSČM a s ponecháním tří placených funkcí vedoucích výborů. Taková varianta by včetně podpory KSČM, která by nebyla členem koalice, disponovala 26 mandáty v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu kraje.

O personálním složení rady kraje dnes sociální demokraté nejednali. Podle hejtmana Běhounka si však chtějí rozhodně ponechat resorty školství, zdravotnictví a sociálních věcí, o dalších funkcích mohou jednat. Další jednání krajského předsednictva bude v neděli, kdy by mělo být o složení koalice jasněji.