V prstenci Prahy totiž není vůbec jednoduché nalákat někoho s vysokou školou na tabulkový plat ve veřejné správě. Potýkáme se s tím v Jílovém, problém mají i kolegové starostové v Jesenici, Dolních Břežanech apod.

A také o co méně nezaměstnaných u nás máme, o to větší je nápor na dopravu. Zácpy směrem do hlavního města jsou nechvalně známé snad úplně všem. Sama, když jedu na jednání do Prahy, vyjíždím vždy raději s velkým předstihem. Mile překvapená, že jsem někde dřív, než jsem předpokládala, přitom moc často nebývám. Bohužel ani s jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti - veřejně prospěšnými pracemi (VPP) není moc radosti.

Tato dočasná pracovní místa vytvářená ve spolupráci s Úřadem práce máme v Jílovém u Prahy čtyři. A i ta je velmi složité obsadit někým spolehlivým. V samosprávách samozřejmě chápeme účel VPP, ale stát by se na ně měl podívat také optikou běžného života v obci. Je totiž logické, že se snažíme na veřejně prospěšné práce zaměstnat někoho, na koho se můžeme spolehnout, že do práce přijde, udělá ji dobře a bude si jí vážit. Proto se z měst a obcí často ozývá požadavek, aby na VPP bylo možné najmout dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání opakovaně a hned po skončení aktuálně stanovené doby na VPP. S těmi, co se osvědčí, totiž může být radost pracovat. Ostatně, tak by to mělo být nejen u VPP, co říkáte?