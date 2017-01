Jiný verdikt ústně, jiný písemně. Soudce za to ale trest nedostal, prý je to spiknutí

„Nejvyšší soud nedal za pravdu argumentu nejvyššího státního zástupce, který se domníval, že skutek vykazoval znaky trestného činu,“ potvrdil zjištění serveru Lidovky.cz mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček. Příhodova kauza spadá do roku 2008, kdy u Krajského soudu v Ústí nad Labem rozhodoval o sporu dvou konkurzních správců. Jádrem pře byla nemovitost za 6,7 milionů korun. Zatímco při vyhlášení verdiktu ji přiřkl jedné straně, v písemném rozhodnutí zahrnul stavbu do konkurzní podstaty druhé strany.

Problémy soudce Příhody Nejvyšší správní soud už soudce Příhodu za chyby ve zmíněném konkurzním případu jednou potrestal, v roce 2011 mu snížil plat o třicet procent na jeden rok. Jenže Příhoda uspěl s žádostí o nové projednání, jenže to už si spis k případu přebrala policie.

Nyní se tak kauza k Nejvyššímu správnímu soudu vrátí. V minulosti vedení ústeckého krajského soudu u Příhody v rámci kontroly narazilo na čtyři další podezřelé spisy v rukou Příhody, ale chyby se nakonec neprokázaly. Tehdejší šéf soudu Milan Kohoutek se navíc marně domáhal odvolání Příhody z funkce.

Příhoda za své jednání koncem roku 2015 dostal podmínku, Okresní soud v Mělníku mu za zneužití pravomoci veřejného činitele uložil trest tříletého vězení s odkladem na pět let. Soudce si však podal odvolání, s nímž u pražského krajského soudu uspěl. Podle pravomocného rozsudku nešlo o trestný čin. „Skutek není trestným činem, ale mohl by být kárným proviněním,“ vysvětlila soudkyně Božena Maříková, když kolegu z Ústí osvobodila.

Proti tomu se postavil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Trval na tom, že Příhoda spáchal trestný čin a obrátil se na Nejvyšší soud. „Krajský soud v Praze činný dříve v dané věci v odvolacím řízení postupoval nesprávně, pokud dovodil, že jednání obviněného není trestným činem, ale může být toliko kárným deliktem,“ uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Trestní kauza skončila, Příhodovi ale hrozí kázeňský trest

Argumenty Zeman ale nezabraly. Nejvyšší soud dal naopak za pravdu soudkyni Maříkové, která Příhodu zprostila obžaloby. Neprokázalo se totiž, že by soudce při jeho podivném rozhodování vedl úmysl některou ze stran poškodit, nebo na tom sám vydělat. „Nejvyšší soud se ztotožnil s právním názorem odvolacího soudu proto, že tvrzené skutečnosti nesvědčí o existenci neoprávněného prospěchu, jenž by pro sebe měl chtít obviněný získat,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Tomíček.

Neuspěl ale ani Příhoda, který si také podal dovolání. Po Nejvyšším soudu se dožadoval, aby jeho trestní stíhání označil za nepřípustné. Marně. Podle soudu totiž Příhoda ve své argumentaci chyboval věcně i formálně. Příběh se sice teď pro soudce Příhodu uzavřel po trestní stránce, ale ještě ho může stihnout kázeňská sankce. „Uvedeným skutkem se bude dále zabývat Nejvyšší správní soud v rámci kárného řízení,“ uvedl mluvčí nejvyššího soudu Tomíček.

Soudce Příhoda od počátku svou kauzu považuje za účelovou, u odvolací instance dokonce mluvil o spiknutí. Ústní vyhlášení i jeho písemné odůvodnění bylo prý v souladu, změnit to údajně musel někdo jiný. „Obžaloba je samozřejmě nepřípadná. Jsem nevinen, nic takového se nestalo. Někdo si to na mě akorát vymyslel,“ prohlásil u pražského krajského soudu Příhoda. Už však nedoložil, kdo by na možné manipulaci se spisem mohl mít zájem.

S rozsudkem manipuloval někdo jiný, míní advokátka

Podobně dnes mluví i poslankyně a advokátka Marie Benešová, která Příhodu zastupovala. Také ona připouští manipulaci s písemným verdiktem. „On se nespletl. Já mám z toho spíš pocit, že to zaměnil někdo v zákulisí, kdo měl přístup do administrativy soudu,“ sdělila severu Lidovky.cz Benešová. Ani ona si netroufla být konkrétní. „Od začátku ale bylo jasné, že žádného z účastníků řízení neznal a nemohl mít na tom žádný zájem,“ dodala jen.

Příhodova kauza se vlekla skoro pět let. Protikorupční policie soudce obvinila v březnu 2012, tehdejší ministr Jiří Pospíšil ho obratem svlékl z taláru. Příhoda tak nemohl vykonávat svou funkci. Během toho ale pobíral půlku platu. Než vůbec soudy začaly jednat, přehazovaly si kauzu více než rok. Ústecký soud nechtěl případ projednávat kvůli podjatosti, nakonec si kauzu převzal mělnický soud. Příhoda se mohl opět ujmout své funkce loni v dubnu, když ho pražský krajský soud osvobodil.

„Během loňského roku vyřizoval pan doktor Příhoda pětadvacet případů,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí ústeckého krajského soudu Marcela Trejbalová. Příhoda má za sebou i jiné karamboly. V roce 2007 například cestou domů do Hradce Králové jel příliš rychle, čtyřtisícovou pokutu mu ale zrušil Nejvyšší správní soud. Když pak kvůli chybám u zmíněné konkurzní kauzy chvíli působil na trestním úseku soudu, kde se vše nahrává, špatně postupoval při projednání vraždy. Pachatele potrestal 13 lety vězení, ale odvolací soud kvůli promlčení jeho rozsudek zrušil.