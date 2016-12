Čunek: Boji proti establishmentu úplně rozumím, dokonce ho i podporuji

LN: Je Zlínský kraj specifický, nebo se váš úspěch dá zopakovat i v dalších regionech?

To bych mohl s jistotou říci, až kdybych kandidoval někde jinde. Ale mohu říci, že si mě všude zvou na poradu. Jsem přesvědčen, že lidé už mají dost politiků, kteří mají mít zodpovědnost a měnit slova v činy, ale místo toho si pořád na něco stěžují, něco popisují, ale nic neudělají. Především proto, že vědí, že každá velká změna či odstranění velkého problému narazí na zásadní střet s nějakou realitou. S velkými syndikáty, dominantními firmami, které mnohým politikům dávají peníze, takže s nimi nemohou nic udělat. Nebo je to problém, který nesouvisí se sponzorováním, ale s mainstreamem.

LN: Jakým mainstreamem?

Klišé, které už se naštěstí trochu přežilo, v němž se sousloví politické korektnosti zhanobilo, naplňuje se úplně špatným obsahem. Je to vlastně skvělý termín, je dobré být korektní. Ale copak je korektní muset přehlížet, když se trestného činu dopustí někdo s jinou barvou pleti? Tato faleš způsobila, že se společnost začala brzdit a propadat do problémů, jež vznikají proto, že nedovedeme pojmenovat věci správně. Slušně, ale správně. Falešné problémy jsme vyměnili za ty skutečné, které lidi mají. Cítí občané, že je tu problém s homosexuály, že je tu někdo týrá, vraždí, zavírá? Nic takového se neděje. Ale přesto se homosexuálové bijí o svá práva, jako kdyby je neměli, a vyosují společnost z principů, které ji drží na nohou. Způsobuje to ve společnosti velké napětí.

LN: Volby i v jiných státech ukazují, že roste trend antisystémových osob a hnutí. Už jste v politice dlouho, vzpomenete si, kdy se to začalo vzmáhat a proč?

Lidé dlouho věřili, že svět se může točit tak, že všechno bude vždycky jen příjemné. Že nemusíme moc pracovat, protože to udělají stroje. Že budeme trvale žít v míru, protože nás Amerika, Rusko nebo někdo jiný vždycky zachrání. To je výrazně hloupý názor. Vytvořila se zvláštní atmosféra, že nám vždy někdo pomůže, že bude vždy všeho dost. Pozvolna přišel moment, kdy lidé začali cítit, že přes hloupé řeči a falešnou politickou korektnost cesta nevede. Takže spíše uvěří někomu, kdo se o sebe umí postarat, někdy sice k majetku nepřišel zrovna voňavě, ale má ho. Řeknou si: když uměl tohle, zvládne i něco jiného. To se ukázalo u nás, na Slovensku, v Americe. Boji proti establishmentu úplně rozumím, a dokonce ho i podporuji.

