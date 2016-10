Mádl se stal populární rolemi v teenagerovských komediích Snowboarďáci a Rafťáci, poté v roce 2008 zazářil v dramatu Děti noci a na karlovarském festivalu získal Křišťálový glóbus. Na plátně se objevil i v koprodukčních dramatech Konfident nebo Colette, kde si zahrál s francouzskou herečkou Clémence Thiolyovou. Předloni pak navíc režijně a scenáristicky debutoval autorským filmem Pojedeme k moři, za který dostal řadu cen.



„Od malička miluju filmy. I když jsem hrál hokej, chodil jsem třeba třikrát týdně do kina, všechno kapesné na to padlo. V budoucnu bych se chtěl věnovat režii, herectví i psaní scénářů. To, že mám všechny tyto profese, je mou jedinou výhodou proti ostatním, vzájemně se doplňují. Když se poučíte o jedné, pomůže vám to i v té druhé. A to je cenné,“ řekl.

V blízké budoucnosti se Mádl postaví opět před kameru i za ni. Například Fero Fenič s ním počítá pro jeden z dílů dokumentárního cyklu portrétů tuzemských osobností Gen, který se od ledna vrátí na obrazovky České televize. Mádl má také po rolích v Renčově snímku Lída Baarová a posledním filmu Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad, uvedených letos, účinkovat v dlouho připravovaném projektu Ivana Fíly Den štěstí o zpěvákovi Petru Novákovi, kterého ztvární herec a zpěvák Vojtěch Dyk.

Objeví se i v britsko-českém dramatu Mezihra v Praze režiséra Johna Stephensona, jehož fiktivní příběh je založen na skutečných událostech odehrávajících se v Praze v roce 1787 a spojených se vznikem Mozartovy opery Don Giovanni. „Zahraniční projekty jsou pro mě dobrou zkušeností zejména v tom, že se učím jako režisér. Těch hereckých výzev jsem v nich ale moc neměl,“ přiznal talentovaný filmař.

Oceňováný režisér

V roli režiséra zaznamenal jako nováček úspěch komedií Pojedeme k moři, která doma nasbírala na 100.000 diváků a byla uvedena i v německých kinech. Na serveru ČSFD.cz získala od diváků vysoké hodnocení 78 procent, byla oceněna na plzeňském Finále, ve Zlíně a na přehlídce debutujících filmařů Voices v ruském městě Vologda. Další ceny dostala v Soulu i na festivalu Oty Hofmana v Ostrově a Mádl převzal za scénář zvláštní cenu spisovatelů. Osobně film uvedl i v Sydney, Curychu či na mnichovském Filmfestu.

„Každý jeho úspěch byl pro mě bonusem, byl jsem připraven na to nejhorší,“ uvedl Mádl, evidentně spokojený s tím, že příběh rodiny a přátelství je stále mezinárodně srozumitelný. „Přípravy natáčení prošly mnoha peripetiemi, i uvažovaných režisérů bylo víc. Nakonec to zbylo na mě,“ vysvětlil herec.

Třetím scenáristickým (po Pojedeme k moři a komedii Celebrity s.r.o.) a druhým režijním počinem Jiřího Mádla má být komedie Na střeše. „Předlohou jsem absolvoval studia scenáristiky v USA. Jde o příběh osamělého starého pána, jemuž do života vtrhne Vietnamec. Vymyslí spolu jakýsi riskantní plán a jejich spanilá jízda znamená zjevně nejlepší dobu jejich života,“ prozradil k projektu, který musel už několikrát odsunout.

Podle Mádla se nedá psaní scénářů naučit, ovšem základní předpoklady k tomu člověk mít musí. „Scenáristické kurzy vám dají základy, ale je nutné koukat na filmy, protože se mění postupy i lidské vnímání. Na literární talent spolehnout nelze, filmařina je mnohem techničtější,“ vysvětlil.