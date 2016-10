‚Jirko, děkujeme, nemlčíme‘. Studenti zorganizovali koncert a výstavu o Terezíně

Měla to být návštěva jako každá jiná. Jiří Brady je absolvuje již od 90. let, odkdy se může vracet do rodné země. Okolnosti tomu však chtěly jinak.„Jezdí sem pravidelně, vždy na přelomu října a listopadu,“ potvrdil ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), když v neděli večer čekal na svého strýce na pražském letišti. Přesně 72 let ode dne, kdy byla v koncentračním táboře Osvětim zavražděna Bradyho mladší sestra Hana.



Osmaosmdesátiletý Brady původně zamýšlel v Česku pobýt jen několik dní. Jeho plány se ale radikálně změnily. „Letenku jsme si kupovali už před pár týdny. Mysleli jsme, že pobyt proběhne jako vždy, ale teď manžela čeká několik rozhovorů, vystoupení v televizi, setkání na pražském magistrátě... O víkendu pojedeme do Nového Města na Moravě, odkud Jirka pochází. Potom se ještě zastavíme v Brně za kamarády,“ popisuje nabitý program Bradyho manželka Tereza.

Jirko, dekujeme, nemlcime... Spolecne s Terezinskou stafetou zpiva plne namesti. https://t.co/piLowakEnS — SarkaKabat (@SarkaKabat) 25. října 2016

Terezínská štafeta

Jedním z bodů programu je také dnešní koncert na pražském Strossmayerově náměstí, který nese název: Jirko, děkujeme, nemlčíme. Jeho organizátory jsou studenti z celého Česka, kteří se od roku 2010 zabývají osudy židovských teenagerů v Terezíně. Mezi ně patřil před transportem do koncentračního tábora v Osvětimi i Brady, který o hrůzách holokaustu celý život přednáší.

Studenti v projektu Terezínská štafeta postupně zmapovali nejen to, v jakých podmínkách mladí lidé v Terezíně žili, ale také jejich práci pro časopis Vedem, který za války vydávali přímo v ghettu. „Uchvátily nás nejen texty, ale i to, jak statečně snášeli těžkosti, jak dokázali bojovat humorem, tvořením i tím, že byli kamarádi a drželi v dobách zlých pohromadě,“ říká Matouš Bičák, který je jedním ze zakladatelů projektu.

Postupně se do pátrání po osudech mladých v Terezíně zapojilo 15 škol z celé republiky i někteří pamětníci. Brady jim od počátku projektu pomáhá s doplňováním informací. Studenti s ním natočili téměř hodinový dokument Terezínské toulky.

Tichá většina promluví

Právě citát z tohoto filmu byl inspirací pro dnešní koncert. „Pan Brady říká, že když tichá většina, lidé, kteří by měli promluvit, nepromluví, špatně to dopadne. Proto jsme se rozhodli my, tichá většina, nadále nemlčet,“ napsali studenti v prohlášení. Na webu Terezínské štafety také popsali program dnešní akce:

„Na náměstí od 16.30 hodin zazní terezínské písně, zhudebněné texty Petra Ginze, Hanuše Ha chenburga a Zdeňka Ornesta: kamarádů Jiřího Bradyho, kteří s ním byli v Terezíně. Nejsme lhostejní k hodnotám, které naše ústavní špičky reprezentují. Stejně jako kluci a holky v Terezíně věříme, že naslouchání si, společenství, přátelství, dialog a mír jsou hodnoty, které nejsou naší společnosti vzdálené a které by neměly být ponižovány pod zájmy ekonomické. Vezměte si na klopu žlutou stuhu jako symbol naděje a útlaku vězňů za druhé světové války.“

Kromě koncertu studenti zvou na výstavu, která přibližuje život v Terezíně. K vidění je na radnici Prahy 7 do 18. listopadu.