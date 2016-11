Než státní zástupkyně Eva Viktorová přečetla všechny skutky, které jsou šestici obžalovaných taxikářů a jednomu bývalému magistrátnímu úředníkovi připisovány, uběhla během úterního dopoledne celá hodina.



Žalobkyně předčítala detailní informace o každé z předražených jízd, které jsou zaznamenány ve spisu. Taxikáři si tak v síni Obvodního soudu pro Prahu 1 připomněli, jakou měli způsobit finanční škodu některým svým klientům. Mnohonásobně vyšší jízdné podle obžaloby v období od dubna do listopadu účtovala například trojice taxikářů Michal Šotola, Giovanni Piscicelli Taeggi a Zdeněk Ponert.

Další - Pavel Jelínek a Luboš Zdeněk - pak podle spisu organizovali výběr úplatků pro úředníka Luďka Šmejkala, který tehdy pracoval jako referent v oddělení pro kontrolu taxislužby.

I on usedl do lavice obžalovaných. Podle obžaloby totiž dostával 500 až 700 korun od každého z obžalovaných taxikářů jako odměnu za poskytování informací o plánovaných kontrolách. Peníze mu měl předávat Valentin Záruba, poslední obviněný taxikář.

Vězení? Spíš ať vozí lidi zdarma, říká lovec taximafie Rubeš k přelomové obžalobě

Během zdlouhavého čtení si obžalovaní dělali poznámky, jiní kroutili hlavou při pohledu do dřevěných lavic, které obsadili novináři či jejich známí. Vadila jim především slova o organizované skupině i hrozící sankci. Za podvod hrozí taxikářům osmiletý trest, bývalý úředník může jít za přijetí úplatku do vězení až na deset let.

Sami obžalovaní považují soudní líčení za přehnané. Nedomnívají se, že by se dopustili trestného činu. „Nechápu, z jaké pozice tu jsem. Nemyslím si, že jsem spáchal trestný čin. Zákon jsem neporušil,” předčítal ze svých poznámek Zdeněk Ponert, jeden z nejznámějších pražských taxikářů. Během své řeči přecházel teatrálně ze strany na stranu, ačkoli ho předsedkyně soudu napomenula, že má mluvit do mikrofonu a držet se u dřevěného pultu.

„Znáte film Marečku, podejte mi pero?“ zeptal se vzápětí soudkyně hlasem, jako by stál na jedné z „jeho“ demonstrací. Připomněl jí, že stejně jako jedna z postav filmu musí i on během mluvení chodit. Tím vyvolal údiv u přihlížejících i obhájců.

Zato ostatní obžalovaní před senát nepřišli s tak razantním projevem jako Ponert. Mnohé z nich nebylo kvůli nervozitě a zjevné nechuti vypovídat vůbec slyšet, a tak museli svou řeč v některých pasážích třeba i dvakrát opakovat.



Taxikáři obžalovaní z předražování jízdného nicméně u soudu vcelku bez odporu přiznali, že zákazníkům někdy účtovali vyšší ceny. Hájili se však tím, že klienti byli s konečnou cenou ve většině případů předem seznámeni a souhlasili s ní.

Například Taeggi, známý spíše pod křestním jménem Giovanni, ve své výpovědi řekl, že zhruba 90 procent jízd účtoval za magistrátní ceny. Přestože se nedomnívá, že by jakkoli pochybil, dává od taxikaření ruce stranou. „Už se v tom nepohybuji, je to moje minulost,“ distancoval se od oboru, v němž se pohyboval sedm let.

Jeho kolega, taxikář Šotola, si zas za řečnickým pultem postěžoval, že jsou podle něj ve spisu nesrovnalosti. „Spočítal jsem si to a ty ceny jsou rozdílné, než jak stojí v obžalobě,“ řekl s tím, že za vyšší ceny prý může sazba za provozní čekání „To třeba když stojíte na červenou,“ upřesnil po dotazech soudkyně svůj argument.

Podivoval se i nad tím, proč se taxikářská kauza dostala až k soudu. „Nikdy jsem neslyšel o tom, že by se předražování dostalo před soud. V tom jsme asi průkopníci,“ dovolil si rýpavou poznámku. Věc by prý nechal projednat „pouze“ ve správním řízení.

Během své řeči se také otřel o jednoho z přihlížejících, novináře Janka Rubeše, který na nekalé praktiky některých pražských taxikářů upozornil v sérii reportáží pro Stream.cz. Jeho přítomnost dráždila také Ponerta, který si během přestávky na chodbě neodpustil jedovaté poznámky na jeho adresu.

Avšak i Ponert před soudem přiznal, že někdy účtoval vyšší ceny. Prý tomu ale vždy předcházela ústní dohoda. „Jakým jednáním jsem tedy někomu způsobil škodu?“ položil otázku, která optikou žalobkyně vyzněla spíše jako řečnická. „Nejsem tu od toho, abych odpovídala na vaše otázky,“ napomenula jej soudkyně a začala společně se státní zástupkyní klást další nepříjemné dotazy.

Jedna z nich se opakovala při výpovědi každého z obžalovaných taxikářů. Týkala se upravených taxametrů, na kterých řidiči posouvali desetinnou čárku pomocí fólií. I k tomu se přítomní obžalovaní před soudem přiznali. Své předchozí jednání nicméně vysvětlovali poněkud nevšedně. „Bylo to z důvodu vizualizace, aby zobrazená částka seděla té domluvené částce,” uvedl rázně Ponert.

Taxikáři dostávali sms s varováním na kontroly. Řidiči i úředník stojí před soudem

Další otázky od protistrany se týkaly příspěvků, které taxikáři platili měsíčně za to, aby dostávali informace o plánovaných kontrolách z magistrátu. Ty pak získávali prostřednictvím mobilní aplikace. Nikdo z vypovídajících však odmítl potvrdit slova obžaloby, že peníze sloužily u uplácení magistrátního úředníka Šmejkala.

Jeho osoba jim prý nebyla vůbec známá. „Nikdy předtím jsem ho neviděl, nesetkal jsem se s ním,” uvedl Šotola. Také Jelínek, který měl slovy obžaloby organizovat výběr peněz, prý o Šmejkalovi až do policejního výslechu nikdy neslyšel.

Sám bývalý magistrátní úředník, který dnes působí v soukromém sektoru, na svou obranu uvedl: „Vždycky jsem ctil zákony, nikdy jsem neudělal nic, co by bylo v rozporu se zákonem“. Odmítl také, že by od kohokoli převzal peníze výměnou za detailní plán předem domluvených kontrol. Celá událost mu prý zničila jeho profesní život a skončil kvůli ní v péči psychiatrů.

Úterním jednáním ovšem kauza před soudem neskončila. Po výpovědi obžalovaných dostanou prostor také svědci. Další líčení je naplánováno na 12. ledna 2017.