Na Grammy přišla se šaty s Trumpovým jménem. A stala se nejprodávanější zpěvačkou

Zpěvačka Joy Villa dorazila na červený koberec zahalená bílým pláštěm. Počkala si, až se všechny zraky budou upírat na ni, plášť rozhalila a ukázala kontroverzní modré šaty. To vše na předávání cen, na které zpěvačka nominována nebyla, a zároveň mezi umělci, kteří se netají svými antipatiemi k novému americkému prezidentovi.



Promyšlený reklamní tah zpěvačce vyšel - její album I Make the Static raketově vystřelilo v prodejnosti. Na službě iTunes i Amazon Albums bylo v pondělí na prvním místě. V případě Amazon Albums šlo o polepšení z 543 502. místa, to vše za jeden jediný den. V sekci písní Movers and Shakers na Amazon Albums Joy Villa okupovala prvních šest míst.

Podle společnosti Nielsen , která se věnuje sledováním hudební prodejnosti, se prodalo 200 tisíc kusů desky, což je více, než za celou dobu předtím. Žebříčky prodejnost se již v úterý vracely do normálu: Joy Villa byla na iTunes „jen“ na jedenáctém místě.

Zpěvačka rozdělila sociální sítě na dva tábory. Jedni ji chválí za odvahu dát najevo vlastní názor, druzí ji osočují za hloupost a spekulují, kolik jí kdo za tento politický manifest zaplatil. „Člověk musí být svobodný, aby mohl dát najevo svůj názor. Můžeš si buď stát za tím, čemu věříš, nebo padnout za něco, v co nevěříš,“ vyjádřila se k situaci Joy Villa.

Šaty navrhnul filipínský designer Andre Soriano jako - podle svých vlastních slov - poctu našemu novému prezidentovi.

Zpěvačka se na předávání cen Grammy ukázala i v minulých dvou letech, vždy v extravagantních šatech. V roce 2015 přišla v oranžových šatech, které nechávaly hodně málo prostoru představivosti. V roce 2016 zase v šatech z plastů a recyklovatelného materiálu, o kterých magazín E! prohlásil, že „zkazí každou show“.

Joy Villa je americká zpěvačka z Kalifornie. Na kontě má jedno album a několik singlů. Otevřeně se hlásí ke scientologické církvi. Na svém Twitteru uvádí, že byla navržena na Grammy (Grammy considered), ačkoliv to není pravda. Kromě své hudební kariéry si zahrála i epizodní role v seriálech Kriminálka Miami a Hrdinové.