‚Jsem Elton John a miluji tuhle desku.’ Startuje nová vinylová předplatitelská služba

Za poplatek, který se bude pohybovat okolo třiceti dolarů za měsíc, uživatel od svého vybraného hudebníka/kurátora dostane jednu vinylovou desku podle jeho doporučení (zároveň ale nemůže jít o jeho vlastní desku). K tomu celebrita připojí svůj osobní komentář, vysvětlení proč zrovna ta která deska a žebříček svých úplně nejoblíbenějších nahrávek. Platící uživatel dále dostane přístup do online archivu služby a další, zatím nespecifikované výhody. Z podstaty věci je pravděpodobné, že bude možnost každý měsíc svého kurátora změnit. Svou účast dále přislíbili třeba Quincy Jones, Talib Kweli a Sean Lennon. Zatím blíže nespecifikovaná část výdělků půjde na charitu podle výběru kurátorů.



Zakladatel projektu Brad Hammond kromě toho provozuje blog Desert Island Albums, kde se ptá hudebníků, jaká alba by si s sebou vzali na pustý ostrov. Z toho vznikl nápad na kurátorskou službu, kde celebrity budou doporučovat právě tato alba. „Je to společenství pro milovníky vinylů, kde umělci nebudou doporučovat jen alba, která mají jen rádi, ale ty, bez kterých by nemohli žít. Kdo jiný by měl lidem posílat muziku, než sami hudebníci?“ sdělil Hammond pro magazín Billboard.

Vzrůstající popularita vinylových desek zapříčinila pochopitelně i vznik předplatitelských programů. Ačkoliv jde stále o relativně malý trh, deník The Guardian uvádí, že loni se celosvětově prodalo 3,2 milionů desek a v roce 2007 jen 200 tisíc. Loňská čísla jsou největší za posledních 25 let. Firmy používají různé taktiky, jak zaujmout potenciální zákazníky - některé služby vám k desce pošlou třeba láhev kvalitního vína nebo domácí pivo. Osobní komentář Eltona Johna ale ještě snad nenabízel nikdo.