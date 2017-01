Jsem šokovaný a mám strach, prohlásil model tmavé pleti z letáku Lidl

Reakcí, které v uplynulých dnech na internetu vzbudil model tmavé pleti v katalogu Lidl, si všimla i zahraniční média. Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung proto s modelem z Hamburku udělal rozhovor.

„Šokovalo mě to. Setkávám se s modely z celého světa, také z Česka. Praha je mezinárodně orientované město. Pokud se přesto tak mnoho Čechů obává ‚vyhlazení bílé rasy‘, tak to asi budou podobně vnímat i někteří Němci a lidé v dalších zemích. To mi nahání strach,“ odpověděl Dia na otázku, co si o celém incidentu myslí.

Podobnou situaci přitom při práci nikdy předtím nezažil. Ať už v Německu, kde žije, či jinde v zahraničí. Ve Francii a Miláně je podle svých slov přitom ještě úspěšnější. „Těžko říct, proč se tak v tomto konkrétním případu stalo. Společnost chtěla svůj produkt co možná nejlépe prezentovat, a to i na černošském modelu,“ vysvětluje Dia.

Připomněl, že negativní komentáře se objevily pouze na českém facebookovém profilu společnosti Lidl. On osobně obdržel pouze ty pozitivní. „Jeden známý mi například napsal, jak ho těší, že je v katalogu Lidlu konečně k vidění model černé pleti,“ řekl Dia.

„Čím tmavší, tím těžší“

Potvrdil rovněž, že propagační materiály společnosti se vytvářejí v Německu s modely z řady zemí a v mnoha zemích jsou následně používány. Aby se tak vyráběly speciální letáky pouze pro český trh s místními modely, je podle něj nesmyslné.

The cheapest way to improve your looks is to wear a smile ✌️ #smile #africanquotes #alphadia #modelwerk #marilyn #2morrow #tb Fotka zveřejněná uživatelem Alpha Dia  (@alpha_dia_), Srp 8, 2016 v 2:41 PDT

„Čím je člověk tmavší, tím těžší to tady má,“ uvedl model. Jestli jde ale jen o případ jeho osoby či obecný problém módního průmyslu, nedokáže posoudit. Černošští modelové se ale podle něj na světových molech objevují stále častěji.

Obchodní řetězec Lidl v aktuálním vydání akčního letáku použil k Dia k propagaci oblečení. Na oficiálním facebookovém profilu společnosti se vzápětí objevily negativní, mnohdy rasistické komentáře lidí, kteří takový krok spojovaly s multikulturalitou. Lidl jakoukoliv rasovou manipulaci odmítá, kritice neustoupí.