‚Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme’ Velitel parašutistů Opálka by se dožil 102 let

Opálka se narodil se 4. ledna 1915 v Rešicích u Moravského Krumlova a po maturitě na obchodní akademii se během vojenské služby přihlásil na vojenskou akademii.

Novopečeného poručíka horské pěchoty těžce zasáhla mnichovská zrada a rozpad republiky v březnu 1939. Již 26. června u Moravské Ostravy opouští okupovanou vlast a záhy s dalšími dobrovolníky odplouvá do Francie. Zpočátku musí sloužit v cizinecké legii v Alžírsku, po vypuknutí války se vrací do Francie, ale po její rychlé porážce odplouvá do Británie.

K osudové změně v jeho životě dochází 19. září 1941, kdy se u skotského jezera Loch Morar účastní náročného diverzního kurzu a hned poté absolvuje parašutistický výcvik v Ringway u Manchesteru. Již jako nadporučík je jmenován velitelem tříčlenné sabotážní paraskupiny Out Distance, kterou s ním tvořili rotný Karel Čurda a desátník aspirant Ivan Kolařík. V noci z 27. na 28. března 1942 jsou vysazeni kvůli navigační chybě místo na Písecku až u Ořechova v blízkosti Telče.

Ampulka jedu, poté kulka

Od té chvíle se jim začala lepit smůla na paty. Ztratili jeden ze zásobníků s materiálem, Opálka si při seskoku poranil nohu a Ivan Kolařík ztratil falešné doklady, v nichž měl proti všem zásadám konspirace fotografii své dívky i s věnováním! Ivan se 1. dubna 1942 otrávil ve Vizovicích ve víře, že gestapo se spokojí s jeho smrtí. Bohužel se mýlil. Rodinu jeho dívky i jeho příbuzné nacisté popravili.

Čurda se později vydal na cestu zrady, která vedla i k smrti Adolfa Opálky. Po atentátu na vraha českých elit a architekta holokaustu Reinharda Heydricha se Opálka počátkem června 1942 ukryl s šesti dalšími parašutisty v pravoslavném chrámu v Resslově ulici. Čurdovou zradou se nacistům podařilo zjistit úkryt parašutistů.



Ti se však v obklíčení odmítnou vzdát a svedou svůj poslední boj, který někteří z nich symbolizují výkřiky: „Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme, slyšíte? Nikdy!“ Sám Opálka, těžce raněný na kůru chrámu, se zastřelil, když předtím ještě spolkl ampulku jedu. Ryzí chlap, skromný a obětavý vlastenec byl z ražby těch, kterých se naší současnosti bohužel poněkud nedostává.