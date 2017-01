'Jsou z Rusů k smrti vystrašení.' Američtí ‚speciálové‘ trénují vojáky v Pobaltí

Slovensko plánuje vyslat do Lotyšska na cvičení asi 150 vojáků Slovensko plánuje vyslat přibližně 150 vojáků do Lotyšska, kde budou působit ve druhém letošním čtvrtletí. Návrh na účast slovenských vojáků na cvičení v této pobaltské zemi připravilo slovenské ministerstvo obrany poté, co země na loňském summitu NATO podpořila opatření na zvýšení kolektivní bezpečnosti Severoatlantické aliance. Vyplývá to z materiálu slovenského ministerstva. Pětimilionové Slovensko se do projektu hodlá zapojit v rámci společné iniciativy států visegrádské čtyřky (V4), do které patří také Česká republika, Maďarsko a Polsko. Armády států V4 by se na cvičení v pobaltských zemích měly střídat po celý letošní rok. Česko se do projektu podle dřívějších informací zapojí s více než stovkou vojáků na cvičení v Litvě. Slovenské ministerstvo obrany navrhlo vyslat do Lotyšska na období od dubna do června do 152 příslušníků ozbrojených sil. S jejich účastí na cvičení v pobaltské zemi musí podle slovenské ústavy souhlasit vláda premiéra Roberta Fica a také slovenský parlament.