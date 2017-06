Juncker: Evropská komise by měla zahájit řízení kvůli nenaplňování kvót

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. | foto: Reuters

BERLÍN Proti zemím, které odmítají přijímat uprchlíky, by Evropská komise měla zahájit řízení pro porušení smluv, je přesvědčen šéf komise Jean-Claude Juncker. Uvedl to v rozhovoru s německým magazínem Spiegel. Takové řízení by se mohlo týkat i Česka, které odmítá kvóty na přerozdělování migrantů naplnit.

Tím, jestli řízení pro porušení kvót zahájit, se bude podle Junckera Evropská komise zabývat už tento týden. „Rozhodnutí ještě nepadlo, ale já říkám: ‚Já jsem pro‘. Ne, abychom vyhrožovali, ale abychom dali jasně najevo, že schválené rozhodnutí je součástí platného práva, i když někdo hlasoval proti němu,“ řekl Juncker. Jednou ze zemí, která roce 2015 hlasovala proti povinným kvótám na přerozdělování uprchlíků, byla i Česká republika. Dnes odmítá naplňovat nejen povinné kvóty, ale i dobrovolný závazek, který předtím učinila. Z celkového počtu přibližně 2600 lidí zatím Česko převzalo jen 12 migrantů. Žádné další už podle nedávného vyjádření ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) nepřijme. Chovanec to zdůvodnil mimo jiné zhoršenou bezpečnostní situací. Na otázku, zda se možné řízení ze strany Evropské komise bude týkat Slovenska a Maďarska, Juncker odpověděl: „Těchto a dalších států“. „Tady jde o evropskou solidaritu, která nemůže být jednosměrkou. Provoz se v ní musí pohybovat oběma směry,“ řekl dále k dlouhodobému sporu evropských zemí o kvóty Juncker.