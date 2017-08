K pobřeží Texasu míří životu nebezpečný hurikán Harvey. Zesílil na druhý stupeň

HOUSTON Životu nebezpečný hurikán Harvey mířící k pobřeží amerického státu Texas v pátek zesílil na druhý stupeň na pětistupňové škále. S odvoláním na Národní středisko pro hurikány (NHC) o tom informovala agentura Reuters.

Pevninu by měl Harvey zasáhnout v pátek večer či v sobotu ráno místního času (v noci na sobotu SELČ) a podle meteorologů bude životu nebezpečný. Podle agentury AP by se Harvey mohl stát nejsilnějším hurikánem na území Spojených států za více než deset let.

Podle NHC dosáhl v pátek hurikán druhého z pěti stupňů Saffirovy-Simpsonovy stupnice, má ale potenciál dosáhnout i stupně třetího, při kterém rychlost větru dosahuje minimálně 178 kilometrů za hodinu. V pátek ráno SELČ se Harvey nacházel zhruba 350 kilometrů jihovýchodně od města Corpus Christi v jižním cípu Texasu. Vítr, který ho doprovází, dosahuje rychlosti 160 kilometrů za hodinu.

Šéf Národní meteorologické služby (NWS) Louis Uccellini uvedl, že Harvey představuje „vážné nebezpečí“ pro obyvatele Texasu. Upozornil, že cestou k pevnině hurikán nabírá na síle. Mimořádně silné deště provázející hurikán by podle něj mohly způsobit záplavy.

Některé texaské okresy, které leží na předpokládané trase hurikánu, nařídily evakuace obyvatel. Texaský guvernér Greg Abbot aktivoval kolem 700 členů Národní gardy, kteří by měli pomáhat při odstraňování škod.

Harvey se ve čtvrtek překvapivě rychle změnil z tropické tlakové níže v hurikán první kategorie. Kdyby skutečně dosáhl třetího stupně, jak předpovídají meteorologové, jednalo by se o nejsilnější hurikán, který zasáhl Spojené státy od roku 2005, píše agentura AP.