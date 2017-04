Na D1 vybržďoval svého syna. Muži nyní hrozí 12 let vězení

Incident se stal loni v pátek 12. srpna dopoledne na pražském úseku D1 ve směru na Brno, konkrétně mezi sjezdem na Chodov a výjezdem na Čestlice. Devětatřicetiletý muž ve Fordu Transit údajně opakovaně vybržďoval menší Ford Mondeo, v němž jela vedle řidiče žena a na zadním sedadle cestovalo čtyřleté dítě v autosedačce.



Obžaloba popisuje, že muž nejprve nečekaně předjel těsně před mondeo z prostředního do pravého jízdního pruhu, bezdůvodně snížil rychlost jízdy a začal intenzivně brzdit téměř do úplného zastavení auta, takže řidič mondea musel snížit rychlost až na osm kilometrů za hodinu. Poté tranzit přejel bez blinkru zpět do prostředního pruhu a pokračoval v cestě.

Za dvě minuty prý muž provedl do levého pruhu stejný manévr, mondeo mu uhnulo jinam, ale obžalovaný ho pronásledoval dál a několikrát svůj postup zopakoval. Potom údajně zatelefonoval matce svého dítěte a vyhrožoval jí, že „to do nich napálí“. Zanedlouho pak přidal ještě další vybržďování.

„Musel si být vědom, že touto úmyslnou riskantní bezohlednou jízdou může způsobit škodu na majetku a ohrozit řidiče a spolujezdce z vozidla Ford Mondeo a že vzhledem k vysoké rychlosti, kterou jsou vozidla oprávněná na daném typu komunikace jezdit, může svým úmyslným jednáním při tak náhlém snížení rychlosti v levém nebo prostředním pruhu zapříčinit havárii nebo dopravní nehodu s těžkými následky na zdraví jiných osob,“ uvedlo státní zastupitelství a doplnilo, že k nehodě nedošlo jen shodou okolností.

Mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci sdělila, že obžalobu v červnu projedná senát soudce Jana Šotta.

Česká justice se problematikou vybržďování a vytlačování aut na silnicích zabývala v poslední době opakovaně. Jeden z nejpřísnějších trestů - 6,5 roku vězení - dostal Martin Novák, který v Brně svým jaguárem vytlačil do svodidel dodávku s šesti lidmi. Christo Dimitrov Klisurov obdržel o půl roku mírnější trest za ohrožení posádky auta, jehož řidička musela na D1 prudce zpomalit a po smyku také narazila do svodidel. Pětiletý trest vězení vyměřil soud Luboši Lacinovi, jenž z D1 vytlačil pomalejší auto, které se několikrát přetočilo přes střechu a narazilo do stromu. Další agresivní řidič Aleš Trpišovský dostal za vybržďování na téže dálnici dvouletou podmínku, které ho zprostila amnestie.