KABÁT: Zabiják & bodyguard. Kde se stala chyba? Přece v té zas..né Praze

Snímek režiséra Patricka Hughese Zabiják & bodyguard patří k těm, které diváka nutí přemýšlet. Ne snad pro svou intelektuální hloubku, ale proto, že vzhledem k dění na plátně si mozek nutně hledá něco, čím by se trochu zabavil.

První úvaha bude nejspíš směřovat k tomu, proč český distributor vymazal z názvu tu stopu vtipu, která se nacházela v originále. Zabijákův bodyguard je přece jen o něco nápaditější než bezzubá česká verze. Toto přemítání lze uzavřít tím, že z obou názvů v každém případě čiší zoufalství tvůrců, kteří dostali zadání vyplodit letní akční komedii a moc si s tím nevědí rady.

Dále, když už je jisté, že tím nejvtipnějším na celé věci bude opakované konstatování, že to v hrdinově autě smrdí, lze uvažovat nad účastí zvučných jmen v tomto projektu. Ryan Reynolds zaujal přinejmenším v drzém marvelovském výhonku Deadpool, o Samueli L. Jacksonovi netřeba dlouze vykládat. Snad měl režisér pocit, že když angažuje tarantinovského herce, vstoupí do něj samého aspoň kousek Tarantina. To se bohužel nestalo, takže pokus nakombinovat nevázanou komedii s drastickými scénami tu končí nepatřičně a uboze.

Relativně zajímavá otázka je, jak si tvůrci představují Bělorusko. V jeho čele zde stojí divous Vladislav Duchovič (Gary Oldman!), kterého soud v Haagu viní z genocidy a politických vražd. (Proto se má tamtéž coby svědek dopravit nájemný zabiják v podání Jacksona, kterého při tom chrání bodyguard představovaný Reynoldsem). Aniž bychom chtěli Lukašenkovu režimu v Bělorusku upírat dostatek darebáctví, etnické čistky snad přece jen nejsou tak docela na pořadu dne. Filmaři zjevně převzali vzorec z bývalé Jugoslávie a přesadili jej do jiné východoevropské země s příšernou pověstí. Což je Lukašenkovi nejspíš jedno, zato je to dost urážlivé pro běloruské občany, jejichž skutečné problémy jsou ukradené pro změnu filmařům.



Když už je film skoro u konce, nabízí se přemýšlet nad touto věcí: jsou tvůrci tak cyničtí, že scénu s černým kamiónem najíždějícím do davu zařadili do příběhu po neblahých vánočních událostech v Německu, nebo prostě platí známá pravda, že myšlení autorů akčních snímků a teroristů je v určité rovině totožné?

A myšlenka velmi neodbytná: ve filmu se mluví o „zas..né Praze“, kde zabiják kdysi jen náhodou nezabil bodyguarda. Tomu se říká nehorázná smůla!