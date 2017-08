Chystá se na žádost o nový proces? Kajínek u soudu hodiny studoval svůj spis

PLZEŇ/PRAHA Krajský soud v Plzni se uplynulý pátek stal dějištěm nevšední návštěvy. Podle zjištění serveru Lidovky.cz tam strávil několik hodin vrah Jiří Kajínek, který letos v květnu díky milosti prezidenta Miloš Zeman vyšel z vězení. Hlava státu mu odpustila zbytek doživotního trestu. Kajínek si na soudu prostudoval spis ke své kauze. Tento krok nahrává předpokladu, že se patrně nejznámější český vězeň bude snažit svůj případ znovu otevřít.

„Nepopírám, že jsem byl u krajského soudu podívat se do toho spisu. Informaci, kterou jste získal, je správná,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Kajínek. Byl to právě plzeňský krajský soud, jenž ho v červnu 1998 za pětici trestných činů v čele s nájemnou dvojnásobnou vraždou posadil do vězení na doživotí. V borských serpentinách v Plzni pozdější celebrita českého vězeňství několika výstřely zavraždila podnikatele Štefana Jandu, jeho strážce Juliána Pokoše a Pokošova bratra Vojtěcha těžce zranila.

Kajínek od počátku kauzy tvrdí, že je nevinný. Když ho před dvěma a půl měsíci prezident Zeman pustil na svobodu, zmínil se o svém záměru očistit se před soudem. V praxi by to znamenalo, že by Kajínek podal žádost o obnovu procesu. Páteční studium spisu by tomu odpovídalo. „Obnova procesu je pro mě velká priorita,“ potvrdil. Podle předsedy soudu Miroslava Sedláčka se Kajínek probíral materiály svého případu zhruba tři hodiny.

Údajně to bylo poprvé, co si Kajínek od konce vyšetřování v polovině 90. let spis otevřel. Tehdy se mu dostal do ruky jako obviněnému, aby se ze závěry policie seznámil. Minulý týden si po přečtení listin utvrdil ve svém názoru, že jeho kauza je účelově „vysoustružená“. „Znovu jsem si uvědomil, jak je strašné, na jakém podkladě mě někdo mohl odsoudit na doživotí. Je to naprosto neuvěřitelné,“ glosoval.

‚Pracuji na projektu, všechno se dozvíte‘

Zákon přitom dovoluje, aby do materiálů ke svém případu nahlédl i vězeň. Kajínkovi však tuto možnost komplikovalo to, že si doživotí odpykával v nejpřísnějším režimu. Jeho někdejší právní zástupkyně Klára Slámová serveru Lidovky.cz v této souvislosti složité podmínky výkonu trestu potvrdila. „Tam trvalo několik měsíců vyřízení jakýchkoliv žádostí na všechno včetně naprostých nesmyslů, jestli může mít něco na cele,“ podotkla. „Jenom abyste se k němu dostal, trvalo poměrně dlouho,“ dodala.

Zda se páteční prohlídkou podkladů ke svému případu přiblížil k podání žádosti o obnovu procesu, není jasné. Zatím ale žádný takový podnět na stole plzeňského krajského soudu neskončil, jak potvrdil jeho předseda Sedláček. „Návrh na obnovu řízení nebo jiný návrh v dotčené věci podán nebyl,“ potvrdil Sedláček. Sám Kajínek se o podrobnostech dalších kroků vedoucích k novému řízení před soudem nechtěl příliš bavit. Jen poněkud tajemně naznačil, že vše včas ozřejmí.

„Hodně pracuji na nějakém projektu. A tam se všichni dozvědí, co se mají dozvědět. Do té doby nemůžu říkat nic víc,“ vysvětlil trochu neurčitě. Aby si nový proces vymohl, musel by soudu předložit skutečně nové důkazy. Pokud se Krajský soud v Plzni rozhodne Kajínkovu uvažovanou prosbu vyslyšet, proces by vedl Pravoslav Polák, tedy stejný soudce, který ho v roce 1998 poslal za mříže. Dodnes na soudu působí.

Obnova procesu je velkou vzácností

Soud s Jiřím Kajínkem Soud s Jiřím Kajínkem a dalšími čtyřmi obžalovanými zapletenými do kauzy vraždy podnikatele Štefana Jandy, Juliána Pokoše a pokusu o vraždu Vojtěcha Pokoše začal 29. září 1995.Proces trval téměř tři roky, proběhlo 46 líčení a vyslechnuto bylo přes sto svědků.Senát v čele se soudcem Pravoslavem Polákem 23.června 1998 uznal Kajínka vinným.

Obžalovaný dostal za dvojnásobnou vraždu a jeden pokus o ni, padělání veřejné listiny, dvojici maření výkonu úředního rozhodnutí anedovolené ozbrojování doživotní trest.

Kajínka si za sto tisíc objednal podnikatel Antonín Vlasák, kterého Janda s Pokoši vydíral. Vlasák jen chtěl, aby Kajínek trojici zastrašil. Vraždy byly volbou Kajínka. Vlasák za návod k vydírání a nedovolené ozbrojování16 měsíců nepodmíněně.

V případném opakovaném procesu by Kajínek druhý trest neriskoval. „V takovém případě už soud musí mít v uvozovkách předběžný názor na to, že nové důkazy jsou způsobilé zvrátit původní rozhodnutí. Pokud si myslí, že ne, tak návrh zamítne,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz respektovaný odborník na trestní právo Tomáš Gřivna. Jinými slovy pokud by soud na nové projednání kývnul, Kajínek by skutečně směřoval k nápravě své pověsti. Na druhou stranu obnova procesu je v české justici velkou vzácností.

Sám Kajínek už v této kategorii opakovaně narazil. Plzeňský krajský soud měl jeho žádost o nové projednání případu před sebou celkem třikrát. Ani jednou jí nevyhověl. Naposledy v roce 2011. Kajínek, advokátka Slámová či část veřejnosti živí verzi dodnes o justičním omylu, v rozhovoru pro server Lidovky.cz se stejně mluvil i jeden z vyšetřovatelů případu Jiří Kreuzer.

Z pohledu výkonu práva přitom není co řešit. Kajínkova kauza je jednou z nejpřezkoumávanějších v zemi. U nejvyšších soudních instancí České republiky se v průběhu let sešlo dohromady šest podnětů, které poukazovaly na údajně nestandardní průběh původního procesu. Ústavní soud i Nejvyšší soud všechny zamítly.