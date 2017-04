Kalamitní stav na jihu Čech. Řada silnic je uzavřená, místy nejezdí vlaky

Sněžení ale ráno komplikovalo dopravu i na Jihlavsku, Žďársku, Šumpersku a Jesenicku. Na severu Moravy a ve Slezsku po nočním dešti stoupají hladiny řek, stav ohrožení platí na Polančici v Ostravě. Výstraha před vydatným deštěm platí v těchto krajích do sobotního poledne.

Jihočeská policie vyhlásila kalamitu brzy nad ránem. Kvůli popadaným stromům musela zcela uzavřít silnici z Českého Krumlova do Černé v Pošumaví, z Prachatic do Vitějovic, z Dolního Dvořiště do Lipna, z Frymburka do Větřní a Černé v Pošumaví. Pro kamiony uzavřela vozovky z Frymburka do Dolního Dvořiště a z Větřní do Světlíka. „Museli jsme zastavit provoz, protože je to neprůjezdné kvůli popadaným stromům a vyšší vrstvě sněhu, která leží na komunikacích,“ řekl v půl šesté ráno mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. Silničáři poslali do terénu sypače a traktory. Hasiči od půlnoci do sedmé hodiny ranní vyjížděli 120krát, odstraňovali stromy spadlé kvůli těžkému sněhu. Nemají hlášená žádná zranění osob nebo pády stromů na domy.

Stromy spadly i na některé šumavské železniční tratě určené pro osobní přepravu. „Nejezdí se Rybník - Lipno, Vimperk - Bohumilice, Prachatice - Husinec a Volary - Zbytiny,“ řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař. Podle mluvčího ČD Radka Joklíka by se na nich měl provoz obnovit do 9:00. „Autobusovou dopravu se bohužel nepodařilo zajistit vzhledem k tomu, že jsou nesjízdné silnice,“ řekl Joklík.

Několik set domácností v jižních Čechách je bez proudu, problémy má energetická společnost E.ON podle mluvčího Vladimíra Váchy na Prachaticku a Českokrumlovsku. Nejhorší situace je v okolí lipenské přehrady. „Odstranění záleží na počasí, pracujeme na tom, ale pokud nepřestane sněžit, tak budou poruchy pokračovat,“ řekl Vácha.

Sněžení ztěžuje dopravu také na Vysočině, místy nemohou vyjet kamiony a autobusy. Největší problémy způsobuje sníh na Jihlavsku a na Žďársku, staly se i dopravní nehody. Na vozovkách leží do tří centimetrů sněhu. Husté sněžení komplikuje dopravu také na Šumpersku a Jesenicku. Napadlo tam až deset centimetrů mokrého sněhu, kamiony stojí v kopcích, problémy mají i osobní auta na letních pneumatikách. Sněží i v Královéhradeckém kraji a na mnoha místech Pardubického kraje. Na Svitavsku napadlo za hodinu až pět centimetrů sněhu. I tady komplikují dopravu auta uvízlá v kopcích.

V Moravskoslezském kraji stoupají po nočním vytrvalém dešti hladiny řek. Třetí povodňový stupeň, tedy stav ohrožení, platí na Polančici v Ostravě, druhý například na řece Opavě. Na dvou dalších místech, v Držkovicích na Opavsku a Kozlovicích na Frýdecko-Místecku, platí na řece Opavě a na Ondřejnici druhý povodňový stupeň, tedy stav pohotovosti. Na 16 dalších místech platí první stupeň.