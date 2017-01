Kalendář hrdinů: Španělák František Král na cestě k prozření

Narodil se 29. ledna 1914 v obci Slavíkovice na Vyškovsku a po maturitě absolvoval během vojenské služby školu pro důstojníky v záloze. Po návratu do civilu nastoupil na podzim 1934 službu u pohraniční finanční stráže v Orlických horách, kde se rychle seznámil s narůstajícím fanatismem a agresivitou henleinovců.



Češi jako národ švejků? Nikoliv. LN přinášejí v novém pátečním seriálu příběhy lidí, kteří ukázali nevšední odvahu nejen ve válečné vřavě.

Při Králově levicovém myšlení se proto není co divit, že na jaře 1937 zmizel tajně do Španělska, kde vstoupil do řad interbrigád. V bojích s frankisty i německými a italskými jednotkami byl několikrát raněn, ale také vyznamenán Řádem španělské republiky. Do vlasti se vrátil v červnu 1938, aby stihl zářijovou mobilizaci i prožil hořkost a potupu mnichovského diktátu.

Po okupaci českých zemí hledal další možnost boje s nacisty v Sovětském svazu. Zde jej však po více než dva roky čekaly internace a postupné poznávání zrůdného sovětského režimu.

Až v únoru 1942 František Král konečně v Buzuluku oblékl opět československou uniformu a v následujícím roce se zúčastnil tvrdých bojů u Sokolova, Kyjeva, Bílé Cerekve a Žaškova. Nakonec život poručíka Františka Krále ukončila 17. ledna 1944 německá střela v obci Buzovka u Žaškova. Jeho odvaha byla vždy nepřehlédnutelná, a tak byl již za boje u Bílé Cerekve navržen k udělení Zlaté hvězdy hrdiny Sovětského svazu, ale místo toho dostal „pouze“ sovětský Řád Vlastenecké války I. stupně.

Vysvětlení lze najít beze sporu i v tom, že již tehdy byla čs. armáda na východní frontě totálně „profízlovaná“ donašeči z řad komunistů.

Potvrzení tohoto faktu hledejme dokonce až v roce 1950, kdy začínala v rámci stalinských procesů v Československu štvanice na interbrigadisty. Tehdy se ověřovaly dokonce i názory mrtvých. Jeden z udavačů znovu potvrdil, že František Král přes „jeho domlouvání“ velice ostře kritizoval sovětský režim a vedl „demoralizační řeči“. Skuteční hrdinové to nemají nikdy lehké, protože ke své škodě používají vlastní rozum...