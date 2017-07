Kam na plný košík hub? Mizérie, je sucho, čekáme na srpen, říká mykolog

Praha Není překvapivé, že houby v tradičně suchém červenci nerostou. Vyžadují vlhké prostředí. Houbařská sezóna začíná v druhé polovině srpna. Kdo i přes to touží zkusit štěstí, tomu odborníci doporučují vyrazit na sever Čech a výše položená území, kde se drží vlhkost. Upozorňují, že důležité je chovat se k přírodě ohleduplně a nesbírat úplně vše co připomíná houbu.

Hřib kovář, hřib smrkový, liška obecná, holubinky, muchomůrka růžovka, bedla. Lesní delikatesy porostou až koncem srpna, říkají mykologové.



„Pokud nyní hledáte houby, jděte do lesů Královéhradeckého kraje, Jizerských hor, nebo Krkonoš. Ve zbytku Česka je to bída, na Moravě úplná Sahara až beton,“ popisuje aktuální situaci mykolog Jiří Polčák. Na pravé houbařské žně je třeba počkat na sezonu. Začíná v druhé polovině srpna a trvá do října.

Nebezpečné houby Odborníci upozorňují na podobnost mezi jedovatou muchomůrkou tygrovanou a jedlou muchomůrku růžovou. Po požití tygrované je nezbytné nechat se ošetřit a vypláchnout žaludek. Vyjímečně lidé po jejím požití umírají. Mezi další jedovaté houby patří muchomůrka zelená, pavučinec plyšový, závojenka olovová, vláknice začervenalá.

V letošním červenci houby nerostou ani v Jihočeském, nebo Středočeském kraji. Jediná místa, kde nyní mykologové evidují výskyt hub je sever Čech, nebo výše položená území, kde se lépe drží vlhkost. Zatím je lepší hledat v listnatých lesích, v průběhu sezony se pak přesunout do lesů jehličnatých.

Teplo a především vlhko houby potřebují nejvíce. Důležité je také zdravé životní prostředí a celková symbióza rostlin v lese. Proto odborníci apelují na houbaře, aby se v lesích chovali ohleduplně. „Houby potřebují prostor, kterého rozpínáním měst stále ubývá,“ říká předseda Českého mykologického ústavu Jaroslav Landa.



Pozor na pokutu Vyhláška č. 395/92 specifikuje zvláštní chráněné druhy hub, které je zakázáno sbírat, nebo s nimi manipulovat v jakémkoli stádiu vývoje. Pod pokutou v rozmezí 5 až 50 tisíc korun. Patří mezi ně například i hřib královský.

„Pokud sbíráme plodnici, tak houbu vytočíme a jamku zahrábneme. V žádném případě houbu neřežeme u země, potom v zemi pouze vyhnije. Navíc lépe rozpoznáme kompletní houbu. Zvýšíme tak šanci, že při ideálních podmínkách tam za deset dní nalezneme novou,“ doporučuje mykolog Jiří Polčák. Radí také všímat si dřevin a podrostu blízko nalezených hub. „Je pravděpodobné, že například u stejného stromu opodál najdete další houby,“ dodává.

„Houby nesbírejte v blízkosti polí, silnic, nebo v jakémkoli zanešeném prostředí. Obzvlášť v období kdy nic neroste nesbírejte vše na co narazíte,“ radí houbařům mykolog Jaroslav Landa.