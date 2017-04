KAMBERSKÝ: Babiš si může přát jediné: aby jej Sobotka odvolal

Jasná věc, jasné slovo. Pokud chce premiér darovat Babišovi vítězství na stříbrném podnose, nechť naplní přesně tento scénář a druhého nejbohatšího Čecha z vlády vyhodí. Andrejův marketingový tým mu ruce zulíbá.



Je krajně, opravdu krajně nepravděpodobné, že by předseda vlády a šéf jedné ze tří koaličních partají najednou zčista jasna požádal prezidenta republiky o odvolání jiného šéfa koaliční strany. Nikoli jen proto, že hlava státu má k vicepremiérovi mnohem blíže než právě k premiérovi. Stratégové Lidového domu vědí, že takový tah by Babiše nakonec jen posílil.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Ale stejně tak vědí, že předseda všech sociálních demokratů potřebuje ukazovat svaly a zejména, že je třeba na Babišova slabá místa svítit. Zdánlivě radikální věty „Sobotka zvažuje odvolání Babiše“ mají jediný smysl: marketing.

Volič má pochopit, že ten silnější je Sobotka (kdyby si náhodou po čtyřech letech spoluvládnutí myslel něco jiného) a zejména, že je omyl věřit, že „čistý“ Babiš bojuje proti „prohnilým“ tradičním stranám.

Přejme tedy přátelům z Lidového domu jejich chytré marketingové tahy. Jsou zhruba stejné, jako když miliardář Pavol Krúpa takřka denně připomíná privatizaci OKD a namáčí v­ ní nejen Zdeňka Bakalu, ale i tehdejšího ministra financí Sobotku.

Jen dodejme: kdyby opravdu prezident na návrh premiéra pár měsíců před volbami odvolal ministra financí, bylo by to pro ANO úplné požehnání. Nejen že by Babiš měl zcela volné ruce pro kampaň, ale ještě k tomu by mohl ublíženě fňukat na náměstích: „Vybírám daně jako nikdo. Po dvou dekádách zadlužování mám vyrovnaný rozpočet. Hospody ani obchody už nemohou tak snadno šidit na daních. A vidíte – proto mne tradiční politici z vlády vyštípali.“

Pětatřicet procent hlasů bude na dosah.