KAMBERSKÝ: Buřty, pivo a květiny. Strany závodí, která vyrobí větší schodek

Sliby hnutí ANO jsou jakýmsi kompromisem mezi dramatickým snižováním daní (které plánuje ODS), jemným snížením daní (což chystá ČSSD) a zcela revolučním snížení sociálního pojištění (jež slibuje TOP 09). Strany se vzácně shodly, že lidi potřebují vyšší výplatu – jenže ani jedna nepřišla s reálným a­ konkrétním plánem, kde chce ušetřit.



Babiš slibuje každému o pětistovku nižší sociální pojištění. Loni platilo pojištění 4 488 304 zaměstnanců a 981 355 živnostníků, takže pokud každý z nich zaplatí méně, ČSSZ vybere za rok o 33 miliard méně. Babiš hodlá drobně snížit i daň z­ příjmu zaměstnancům o jeden procentní bod (což je zhruba dvacetina současné sazby). Jelikož od nich loni vybral 150 miliard, příští ministr bude mít o sedm a půl miliardy méně.

Nižší DPH na jídlo a čepované pivo v hostincích nebude mít zásadní dopad, ale o to vážnější by byl přesun „základních potravin, masa, mléka, másla, chleba, ryb, čerstvého ovoce a­ zeleniny, vodného a stočného i řezaných květin“ do nejnižší sazby DPH, tedy z patnáctiprocentní do desetiprocentní. Co jsou ony základní potraviny? A proč zrovna řezané květiny, a­ ne třeba toaletní papír? A ­o kolik klesne výběr daně? Babiš říká, že všechny změny znamenají ztrátu 45 miliard, ale to je, vzhledem k ­výše uvedenému, velmi optimistický odhad.

Politika v roce 2017 je úplně vymknuta z kloubů. Nejuměřenější sliby mají paradoxně „tradičně rozdavační socialisté“. Daleko za nimi je ANO, jehož nápady by znamenaly propad příjmů státu o více než padesát miliard. A nejvíce se utrhly ze řetězu ODS a TOP 09, strany tradičně volající po vyrovnaném hospodaření. ODS slibuje snížení takřka všech daní, takže stát bude o sto miliard chudší, TOP 09 sice hodlá snížit jen sociální pojištění – ale zato tak dramaticky, že se propad bude blížit stovce miliard. Fiskální konzervativec by si snad měl přát, aby příští vládu tvořila ČSSD s KSČM.