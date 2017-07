KAMBERSKÝ: Couvat s koněm. Bělobrádek s Gazdíkem musí začít brzdit

PRAHA Pavel Bělobrádek je zázračné dítě české politiky; to samé můžeme říci o Petru Gazdíkovi ze Slovácka. Oba přišli „odnikud“, oba to během několika let dotáhli do čela důležitých stran, oba již zanechali výraznou stopu v české politice i životech lidí. Přesto společně vymysleli kolosální pitomost, která hrozí pohřbít jejich jinak zářné kariéry.

Původně zvěrolékař z Náchoda Bělobrádek, jenž se kvůli šikaně na pracovišti ocitl s dítětem a roztroušenou sklerózou bez práce, vzal beznadějný džob: šéfa KDU-ČSL. Mimoparlamentní stranu dostal zpátky do sněmovny, do vlády, a v ní prosadili velikou část programu.

Petr Gazdík má za sebou dva majstrštyky. Dal dohromady hnutí Starostové a nezávislí, které prosadilo změnu rozdělování daní: ve prospěch menších obcí a na úkor čtyř největších měst. Vesnice, které měly problém zajistit veřejnou dopravu, měly náhle zdroje na kofinancování dotačních programů. Přesto oba muži vymysleli skutečnou oslovinu: spojili své strany do koalice, která má dle nich být „třetí silou“ české politiky. Což o to, spojení smysl dává, ale nesmyslná je ona představa o třetí síle. Na levici máme padající ČSSD a rostoucí KSČM, na pravici padající TOP 09 a rostoucí ODS; třetí silou uprostřed je Babišovo amébní ANO, podle nálad kormidlující tu více vlevo či vpravo. To je politické trivium, jaké vidí student prvního ročníku politických věd – a jen politici zavření v ­parlamentu a sledující věčné půtky Sobotka vs. Babiš vnímají situaci jinak. Čím dříve Gazdík s Bělobrádkem prohlédnou, tím lépe. Riskovat propad deseti procent středových hlasů by byl neodpustitelný hazard – nejen s jejich kariérami.