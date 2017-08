KAMBERSKÝ: Dana Drábová není jediná, kdo obchází pravidla

PRAHA Příběh sporného nákupu aut pro úřad Dany Drábové pro jadernou bezpečnost můžeme číst třemi způsoby. První nabízí příběh o vzestupu a podkluzování oblíbené „jaderné baby“, druhý o fachidiotském cifršpionství Nejvyššího kontrolního úřadu a třetí, nejdůležitější, vypráví o takových pravidlech zacházení s veřejnými prostředky, která často odporují zdravému rozumu. Ale popořádku.

Zpráva NKÚ je zlá: „SÚJB rozdělil veřejnou zakázku na nákup motorových vozidel, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limit (...) porušil zásadu zákazu diskriminace (...) nedodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.“ Skandál?



Pověst paní předsedkyně trpí. Napřed se nechala zvolit do středočeského zastupitelstva, aby se poté místa vzdala ve prospěch úřadu, teď fixluje s auty. Její úřad rozdělil pořízení třinácti aut do tří zakázek, aby se dostal do „podlimitní“ kategorie s mírnějšími pravidly, a požadoval takovou na milimetry přesnou délku, šířku a výšku vozidel, aby parametrům vyhověli jen dodavatelé škodovek. Má dát Drábová hlavu na špalek?

Podobných příhod známe mraky, SÚJB se liší v jediném: drze se přiznává, že chtěl koupit právě tři fabie, jednoho yetiho a jeden superb. Argumenty úřadu jsou logické: držíme jednotný vozový park. Auta nejsou předražená, poplatník neutrpěl škodu, chováme se jako řádní hospodáři... Tak proč je popotahovat – jen proto, že možná Hyundai nebo Kia mohou být o pár tisíc levnější?

Zákon o veřejných zakázkách se snaží eliminovat korupci, přičemž ale vytváří úřadům a třeba i neziskovkám skutečné peklo. Musejí nakupovat poruchové zboží a služby od nesolidních firem jen proto, aby vyhověly nejnižší ceně. Není divu, že se i slušné úřady a charity snaží iracionální pravidla obcházet.

Vyčítat Daně Drábové, že si místo starých škodovek pořídili škodovky nové, by měla asi jen průmyslová konkurence. My ostatní budeme rádi, že jaderní úředníci jezdí obyčejnou fabií, a nikoli třeba Audi A8.