KAMBERSKÝ: Co je dovoleno Konvičkovi, nemůže dalajlama. O údělu Havlových sirotků

Asi i proto dnešní hradní páni nejenže nepustili hosta Fora 2000 na Hrad, ale nedovolili mu ani malé pódium u sochy TGM. Co je dovoleno Konvičkovi, nemůže dalajlama, to dá přece rozum...



Druhý nepěkný dotaz se týká muže, jenž byl alespoň pro televizní kamery hlavní tváří „protibetských“ demonstrací při oficiální státní návštěvě prezidenta Čínské lidové republiky, totiž pana Miroslava Kalouska. Kde je tento pán, jenž tehdy sám sebe hrdinně halil do tibetské vlajky?

Ironická poznámka na adresu muže, o němž měl mimochodem Václav Havel velmi nevalného mínění, by mohla zůstat jen zbytečnou osobní invektivou. Jenže za ní se schovává mnohem hlubší otázka: co si mají počít Havlovi „sirotci“? Konferenci Forum 2000 se jistě můžeme z mnoha ohledů posmívat, ale faktem je, že je to unikátní a dnes již tradiční akce, jaká nemá v zemích Visegrádu obdoby. Je to přitom jedna z mála institucí, které Havlův odchod přežily. Ale politický odkaz? Po skonu Václava Havla nesl jeho prapor velmi důstojně bývalý kancléř a poté předseda TOP 09 pan Karel Schwarzenberg. Ale co teď, když i on se z politiky stáhl?

Je to velmi kormutlivé zjištění. Zejména když vidíme, že silní političtí samci jako Miloš Zeman či Andrej Babiš by silného, liberálního a svým způsobem idealistického oponenta potřebovali jako prase drbání.