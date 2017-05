KAMBERSKÝ: Když zoufalství plodí zoufalství

Pan premiér se přitom chová naprosto racionálně - ale problém je, že jeho racionalitu takřka nikdo nechápe. Proto je z něj už teď mrtvý muž, proto je pro sociální demokracii smrtící mít jej ve svém čele.

Proč se premiér chová racionálně? Protože pochopil, že Miloš Zeman hodlá jeho demisi před národem vyložit jen jako odstoupení samotného premiéra, přičemž by zachoval stávající vládu - včetně ministra financí Andreje Babiše. Což by bylo pro sociální demokraty samozřejmě zhola nepřijatelné: padl by jen „hodný Sobotka“ a „zlý Babiš“ by se smál do hrstičky.

Důvodů k takovému postupu měl Zeman mnoho: od ponížení a likvidace politického rivala (Sobotky), přes pakt s hnutím ANO, které jako jedno z mála může vygenerovat a silnou kampaní podpořit relevantního protikandidáta v prezidentském souboji (Martina Stropnického), až po snahu být režisérem a mluvčím “lidu”, jenž kroky pana premiéra od počátku nepříliš chápe.

A právě v tom je zakopaný pes. Demise, její odklad i následné odvolání byly poměrně logické kroky - ale zcela nesrozumitelné pro lidi, kteří politiku nesledují den po dni a hodinu po hodině. Bohuslav Sobotka vypadá zmateněji než onen pan král z Pyšné princezny. Smát se mu bude Zeman, Babiš i celý národ.

Zároveň se ale Sobotkovým návrhem na odvolání Andreje Babiše, jemuž prezident s nejvyšší pravděpodobnosti hned tak nevyhoví, dostáváme na pokraj ústavní krize.

Bohuslav Sobotka má pravdu ještě v jedné věci: je načase hledat politické řešení situace. A tou je dle skromného soudu autora této glosy pokračování současné vlády - jen bez stranických předsedů.

Až poté Bohuslav Sobotka odstoupí z postu předsedy ČSSD, bude muset se svými poradci zpytovat svědomí. Protože ačkoli chtěl prosadit nějaké principy, ačkoli chtěl posílit svou stranu a oslabit Andreje Babiše, nejspíše dosáhne pravého opaku. Fandit Sobotkovi budou teď jen ti nejvěrnější, naopak většina národa bude “trapnou šaškárnou” zcela znechucena a o to více bude držet palce politikům, jako je Miloš Zeman a Andrej Babiš.