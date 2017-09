KAMBERSKÝ: Noční můra. Spojená síla protestních partají je nebývalá

PRAHA Asi to každému, kdo letošní léto sledoval turbulence domácí politiky, přijde jako čistý nesmyl. Ale přesto to napíšeme: měli jsme tu čtyři roky naprosto neuvěřitelný klid.

Skandály a bitky ve vládních řadách vedou vždy u části voličů k znechucení politikou jako celkem. Profitují pak výhradně protisystémové strany: v roce 2013 to vedlo k nečekanému úspěchu Andreje Babiše, letos by mohlo vzkřísit zdánlivě pohřbeného Tomia Okamuru.



Odvolávání, demise a podobné kratochvíle ovládly politiku až v posledních měsících, předtím panovala takřka bukolická idyla. Vládní partaje si dávaly zatraceně pozor, aby se nehádaly veřejně a přes média, díky tomu vyhrávaly jako celek evropské i krajské volby. Součet jejich dnešních preferencí jim i dnes zaručuje většinu, což je po čtyřech letech vládnutí věc v české politice zcela unikátní. Ale současný chaos a možné trestní stíhání Andreje Babiše může tuto idylu rozvrátit.

Výsledky našich parlamentních voleb se dělí v podstatě jen na dva typy. V prvním případě sedí ve sněmovně jeden subjekt s nulovým koaličním potenciálem, v druhém dva. V případě prvním je mezi poslanci jen levicový okraj (komunisté), s nímž se nikdo nechce bavit; v druhém případě tu máme extrém i vpravo: napřed republikány Miroslava Sládka, nyní různé formace pod jménem Tomia Okamury.

V jedné věci však mohou být nadcházející volby přelomové: okraj už nebude ostrakizován, ale inkorporován. S komunisty chtěl vládnout Jiří Paroubek po volbách 2006 i 2010 a Bohuslav Sobotka v roce 2013, pokaždé jim na to scházely hlasy. Sládkovi republikáni nebyli nikdy salonfähig, ale díky migrační krizi je pravý okraj všude v Evropě na vzestupu. A tak o vládní spolupráci s Okamurou mluvil Andrej Babiš už před čtyřmi lety, teď se tématu sice vyhýbá, ale kdo ví, jaká bude situace koncem října.

Odvážný politolog by možná řekl, že společná vláda ANO + Okamura + KSČM by byla nejjistější cestou k likvidaci všech tří partají, ale cena za takový kabinet by byla vysoká. S takovou „odvahou“ raději šetřit.