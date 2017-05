KAMBERSKÝ: Uštvat koně. Miloše Zemana ohrožuje mstivost a zdraví

Ten jako by ztělesňoval cosi, o čem se jinak v české společnosti nemluví: jakousi vyšší autoritu. Těžko říct, zda jde o vzpomínku na důstojného císaře pána, nebo o nevyřčený odkaz na královský institut. Faktem je, že prezidenti se vždy těšili úctě, o níž si jejich okolí mohlo nechat zdát, od Gustáva Husáka po Miloše Zemana. Tedy až do chvíle, kdy se dotyčný začne chovat v očividném rozporu s obrazem moudrého panovníka. Takové překročení role může dotyčnému zabránit ve znovuzvolení, přičemž je jedno, zda se chová jak mstivé děcko, nebo se jen neudrží na nohou.



Hradní pán v březnu ztratil botu, poté byl v Číně výrazně indisponován, teď je v zemi výrazně více lidí, kteří mu vyjadřují nedůvěru než těch, kteří mu věří (56 proti 41 procentům). Nejde o hrozivá čísla, pan Zeman na tom byl již dvakrát hůř (to když se potácel u korunovačních klenotů a když mluvil jako dlaždič v rozhlase), pokaždé se z propadu dokázal vyhrabat. Nyní se však přidávají pochybnosti o zdravotním stavu: bude Miloš Zeman dostatečně fit i v roce 2022, kdy by měl stále být hlavou státu?



Těch obrázků je celá řada. Nejen prezident na vozíku či věčně podpíraný ochrankou, ale třeba i prezident vedle nového ministra financí: Ivan Pilný vypadá úplně jinak, ačkoli je o 84 dnů starší. Problém navíc není jen v nohách, ale v oné polyfunkční neuropatii, která může zasáhnout nervy nejen motorické, ale i senzorické a vegetativní.

Pravdou je, že Miloš Zeman se vůbec nešetří, má extrémně náročný program. A to je možná vážnější problém než zjišťovat, proč v kratičkém projevu v Šanghaji několikrát neudržel myšlenku: proč vlastně musí letět do Kazachstánu nebo do Vietnamu?

Lidem z prezidentova okolí, kteří jej používají pro podporu svého byznysu, se takový přístup může vymstít. Prostě proto, že svého koně natolik uštvou, až jej lidé ve strachu o jeho kondici znovu nezvolí.