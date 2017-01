KAMBERSKÝ: Ve jménu otce. Nejen ČSSD se stále točí kolem svého bývalého předsedy

ODS za časů Mirka Topolánka vypadala, že se dědictví velkého kormidelníka úspěšně zbavila. Tedy až do chvíle, kdy Václav Klaus coby prezident se svými věrnými naopak zbavil Mirka Topolánka premiérského postu a Česko legitimní vlády.

Současný předseda Petr Fiala si v rámci udobřování vztahů bývalého prezidenta tak nakláněl a nakláněl, až jej ten chce, spolu se svým synem, vyklonit ze sedla úplně. Socialisté na tom jsou snad ještě hůř. Miloš Zeman určuje jejich kroky dávno poté, co se napřed vzdal předsednictví strany a potom i samotného členství.

A nevypadá to, že by letošek měl být lepší. Naopak. Fascinováni Zemanem mění názory po každém průzkumu mínění a jeden se neubrání pocitu, že otěže partaje nedrží Bohuslav Sobotka, ale místopředseda Milan Chovanec.

Ostatně stačí číst jen sociálnědemokratický deník Právo, který věnoval stranické rozepři hned několik titulních článků. Po neúspěšných volbách vystoupil Chovanec s plánem Návrat k Zemanovi: „Vnímám Miloše Zemana jako sociálního demokrata. Myslím si, že je škoda nevyužít synergii pro další volební souboje.“

Na což reagoval předseda Sobotka: „Nemyslím, že bychom příklonem k názorům Miloše Zemana mohli získávat nové voliče,“ a připomněl neslavný osud prominentních zemanovců Michala Haška a Zdeňka Škromacha, kteří u voličů naprosto propadli. Navíc zpochybnil sociálnědemokratické ledví prezidenta: „Jak stárne, stává se spíše takovým národně konzervativně orientovaným politikem.“

Za pár dní bylo vše jinak. Předseda zcela přijal Chovancovy teze a vzápětí přispěchal pokorně do Lán, kde nedal prezidentovi návrh na výměnu ministrů, ale prohlásil, že „s panem prezidentem jsem některé možnosti předběžně konzultoval“. O tom, kolikrát změnil názor na vnitrostranické referendum, ani nemluvě. Deset měsíců před volbami hlavní vládní strana řeší... svého bývalého předsedu.

Socialisté mají přitom před sebou jednu zajímavou variantu: zkusit dostat na Hrad konsenzuálního Sobotku a do čela partaje postavit dravějšího Chovance. Jenže přátelé z Lidového domu vyhráli volby v roce 2010 i 2013 a málokdo z nich věří, že by se jim podařilo zvítězit potřetí. A komu by se chtělo vést houfce do prohrané bitvy, že.