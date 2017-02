KAMBERSKÝ: Závist jako zbraň. Kdo bere víc než vy, toho musíme zmáčknout

Odhlédneme-li od dojmů a podíváme-li se na podstatu jeho posledních návrhů, pak nezbývá než říci: pan Sobotka před partajním sjezdem odhodil liberální kabát, do nějž se tři roky marně snažil navléci celou partaj, a rozhodl se luxovat u voličů KSČM.

Věcně vzato pak nejnovější plány Lidového domu nemají žádnou zřetelnou ekonomickou logiku, mají smysl jen jako politický marketing. Zmáčkneme „ty druhé“, ty, kteří mají „víc než vy“. Je to stará osvědčená bolševická strategie, tak proč ji neoprášit. Sice silně pochybujeme, že frustrovaní lidé korektnímu, proevropskému a proamerickému Sobotkovi tuto hru zbaští, ale to vlastně není naše starost.

Aby nedošlo k mýlce: rovná daň není žádné svaté tele, které musíme střežit s winchestrovkou v ruce. Stejně tak progresivní zdanění není žádný nápad od ďábla. Vlastně zkopírovali daňové sazby a pásma, jaká tady platila do roku 2007 (byť superhrubá mzda v tom dělá trochu zmatky).

Potíž je jinde: ač si to stále neuvědomujeme, Česko je rovnostářskou a socialistickou zemí, socialističtější než pověstná Francie, Německo či všechny skandinávské státy. Žijeme v „reálném socialismu“, s minimálními podíly soukromých peněz v důchodech, zdravotnictví i školství, s největší rovností v penzích a velkou ve mzdách.

Jestli je v Česku něco opravdu ostudné, tak to jsou nízké platy lidí pracujících za jedenáct či třináct tisíc hrubého měsíčně, často plné přesčasů a ve směnách. Ti ale díky bonusům a slevám takřka žádné daně neplatí ani dnes, takže jim Sobotka nijak nepomůže. Jeho návrhy – zejména plány na výrazně vyšší zdanění některých firem – by naopak výrazně snížily naši konkurenceschopnost.

Je ekonomická sebevražda mít vyšší daně pro firmy než Západ, jenž se snažíme dohnat. Rovná daň z příjmu (15 procent) a relativně konkurenceschopná daň z příjmu právnických osob jsou jediné zbytky ekonomického liberalismu, které nám pomáhají v mezinárodní konkurenci.

Co tím chceme říci: až budou naši dělníci brát to, co ti španělští, až budeme mít rozdíly v platech jako Italové, nechť pan Sobotka klidně zavádí ještě tužší socialismus.