KAMBERSKÝ: Zeman a Kellner. Aneb Česko, čtyřiadvacátá provincie Čínské lidové republiky

Začněme chápavě. Setkávání se s tibetskou dnes již pouze duchovní autoritou není žádnou povinností české zahraniční politiky. Nelze nikomu vyčítat, že na starého pána v oranžovém rouchu nemá čas - a stejně tak není nutno dělat ze vztahu k dalajlamovi osudové téma naší vnitřní či zahraniční politiky.



V chápavosti ke krajně pragmatické politice lze dokonce zajít ještě dál. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) je členem kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD), který vyhlásil velice vstřícnou politiku vůči Čínské lidové republice. Pokud se ministr takové vlády sejde s představitelem krajní “opozice” čínského režimu, nemůže to zůstat bez následků.

Nic ale neospravedlňuje takovou míru řiťolezectví

Jenže tady veškeré pochopení pro ekonomické zájmy České republiky, jejích subjektů i ekonomické zájmy některých stran končí. Nic z výše řečeného neopravňuje a neospravedlňuje takovou míru řiťolezectví, jakou předvedl prezident Miloš Zeman, předseda vlády Bohuslav Sobotka, předseda Senátu Milan Štěch a předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček.

Jejich společné úterní prohlášení dělá z České republiky třiadvacátou detašovanou čínskou provincii, kde gubernátoři skáčou přesně tak, jaký zrovna přijde přípis z Pekingu.

Nikdo by se nedivil, kdyby Černínský palác coby hlavní tvůrce české zahraniční politiky po setkání Daniela Hermana s dalajlamou vydal prohlášení, v němž by zopakoval oficiální státní politiku a ministrovo angažmá označil za soukromou aktivitu pana Hermana. Tečka.

Z banální situace udělali „národní téma“

Část národa by mu tleskala (drží “havlovskou” tradici), část by si ťukala na čelo, většině by to bylo celé šumafuk - jako ostatně celý okupovaný Tibet i buddhismus.

Skandál z celé akce udělal až prezident, premiér a předsedové obou komor parlamentu, kteří z banální diplomatické situace udělali “národní téma” a ze sebe poslušné psíky, kteří skáčou podle píšťalky čínské ambasády.

Kdyby jen ambasády, bylo by to snad ještě snesitelné. Rychlost a servilita, s níž reagovali všichni ústavní činitelé a zároveň sociální demokraté naznačují, že za jejich bepzrecedentním krokem jsou i jiné zájmy, než politika.

Hádanky pro třetí třídu: kdo má velký byznys v Číně? Čím letadlem létá z Pekingu do Prahy náš nejvyšší ústavní činitel?