Nákladní auto bylo naložené 25 tunami ocele. Bratrance unesli, říká polský majitel

V pondělí večer vjel kamion do davu na vánočním trhu v Berlíně. nejméně devět lidí zemřelo, desítky lidí byly zraněny. Kamionu ujel nejméně 50 metrů, než se zastavil, za ním zůstala jen spoušť. Více čtěte zde:

Kamion patří polské firmě Ariela Žurawskiho. Německá policie našla ve vozidle mrtvého spolujezdce, řidiče následně zatkla. Podle agentury Reuters byl spolujezdec polské národnosti, což by nasvědčovalo verzi, že kamion původní řidič neřídil.



Řidičova žena se mu v pondělí po 16. hodině už nemohla dovolat. „Dám ruku do ohně, že to neudělal,“ řekl TVN24 Ariel Žurawski. Jeho bratranec pro firmu pracoval od svých 15 let.

Kamion měl být vyložen v Berlíně v pondělí, ale na žádost německé firmy byla vykládka odložena na úterý. „Požádal jsem ho, aby tam zůstal,“ popsal Žurawski.

Nákladní vůz byl naložený 25 tunami ocelových součástek a konstrukcí. Stala se z něj strašlivá zbraň.

„Podle mě musel někdo vědět, že je kamion naložený. Byl v centru Berlína. Myslím, že bratrance unesli,“ řekl Žurawski.