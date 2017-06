Kanadský sniper trefil teroristu na 3,5 kilometru. Jde zřejmě o rekord, kulka letěla 10 sekund

Voják byl členem Joint Task Force 2, elitní speciální jednotky kanadské armády. Podle torontského deníku Globe and Mail byl ukryt v jednom z horních pater výškové budovy, odkud na svůj cíl zamířil. Bližší specifikace o lokalitě však kanadské médium nezveřejnilo.

Kulce podle armádních specialistů trvalo 10 sekund, než ke svému cíli doletěla. Přesto se střelci povedlo trefit. Potvrdilo to i kanadské velitelství speciálních operací britskému serveru BBC News.

Podle kanadského deníku si armáda střelbu natočila. Tvrdí také, že jde o rekord ve vzdálenosti, na kterou se povedlo zastřelit vybraný cíl. Toto číslo je však těžko ověřitelné. Podle dostupných zdrojů se o aktuální rekord postaral člen britské kavalérie Craig Harrison v Afghánistánu v roce 2009, kdy se mu podařilo na vzdálenost 2475 metrů trefit dva kulometčíky Talibanu. Informoval o tom i server Lidovky.cz.

Kanaďan spolupracoval v tandemu s pozorovatelem, který cíl spatřil. Vyzbrojen byl puškou McMillan TAC-50, která je ve standardní výzbroji kanadských speciálních sil. „Střela, o které se hovoří, v podstatě zastavila útok Islámského státu na irácké bezpečnostní složky,“ vysvětlil torontskému deníku zdroj z kanadské armády.

Vojenští experti si velice pochvalují práci odstřelovačů. S mnohem menšími vedlejšími škodami jsou schopni docílit podobného efektu jako nálet letounů. „Místo svržení bomby, které může zabít civilisty v okolí, je to velmi precizní aplikace síly. Při takové dálce to znamená, že ‚záporáci‘ neměli tušení, co se to děje,“ dodal kanadský zdroj.

Zároveň rekordní vzdálenost ukazuje na um snipera, jehož jméno zatím nebylo zveřejněno, protože je stále v akci. Musel totiž uvažovat nad vlivem větru a balistiky.

Kanadský premiér Justin Trudeau minulý rok zastavil operaci, při které se kanadské letouny účastnily bombardování Islámského státu. Zároveň však slíbil, že ztrojnásobí počet příslušník speciálních sil v poli, a očividně se mu to vyplácí. Více kanadských vojáků také v Iráku působí při tréninku a asistenci místních jednotek.