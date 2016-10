Kandidát na předsedu UKIP je v nemocnici ve vážném stavu po rvačce s dalším europoslancem

„Hluboce lituji toho, že po hádce na schůzce poslaneckého klubu Steven Woolfe zkolaboval a museli jej odvézt do nemocnice,“ potvrdil incident Farage s tím, že Woolfeův stav je vážný.



Europoslance Mikea Hookema, který Woolfea napadl, podle neoficiálních informací zatkla policie.

Farage, který vede poslanecký klub strany, se ve středu vrátil i do čela strany, když kvůli vnitřním neshodám z funkce odstoupila Diane Jamesová. Ve funkci působila méně než tři týdny a vlastně práci předsedkyně nikdy oficiálně nepřevzala.

UPDATE: UKIP MEP & defence Spokesman Mike Hookem who punched fellow MEP Steven Woolfe and seriously injuring him is reportedly under arrest pic.twitter.com/wbp0BuUjCx