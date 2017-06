Babiš: Pakt se Zemanem? Nesmysl, vlastního prezidentského kandidáta nevylučujeme

„Naše hnutí bude řešit kandidaturu prezidenta až po sněmovních volbách a samozřejmě nedá se vyloučit, že někoho postavíme. Ale v této chvíli to skutečně není pro nás důležité,“ řekl Babiš s tím, že nyní se ANO soustřeďuje na parlamentní volby.



O tom, jak se hnutí k prezidentské volbě postaví, rozhodne podle Babiše referendum mezi členy. Předseda ANO má představu, že členové hnutí si budou moct vybírat mezi existujícími kandidáty a budou moct navrhnout i vlastního. Mezi nimi se potom rozhodne, koho ANO podpoří.

Babiš přitom nechtěl komentovat, zda by podpořil Zemana. „Někdo chce tady uměle opakovat to, že já s panem prezidentem mám nějaké dohody a že máme nějaký mocenský pakt. Je to nesmysl,“ řekl. Připomněl, že se Zemanem se rozcházel v názoru na policejní reformu, a nepotěšilo ho ani prezidentovo rozhodnutí rychle vyhlásit termín voleb, protože to znamená dřívější formální zahájení kampaně a prodloužení období, na které se vztahuje limit pro výdaje na kampaň.

Kritizoval také Zemanův postoj k demisi ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD). „Pan prezident z nepochopitelných důvodů podporuje paní Valachovou, která zaměstnávala přítele pana premiéra (Bohuslava Sobotky Karla) Březinu, který byl už odsouzen za podvody v minulosti,“ řekl Babiš. „Musím se smát, jak se to mediálně prezentuje, že paní Valachová je ukazována za hrdinku. Přitom je x případů, které naznačují, že peníze na sport se nerozdělují transparentně. A pan prezident ji podporuje,“ řekl.

To, že se Zeman postavil na Babišovu stranu v případě zákona o střetu zájmů nebo v nedávné vládní krizi, předseda ANO za potvrzení nějakého svého spojení s prezidentem nepovažuje. U zákona o střetu zájmů se Zeman podle Babiše choval objektivně, protože zákon omezující přístup firem členů vlády k dotacím považuje Babiš za absurdní. Vládní krizi zase Babiš vnímá jako vyřizování účtů mezi Zemanem a Sobotkou, které vycházelo z historie jejich vzájemných vztahů.

Spolupráce s KSČM a TOP09 nepřipadá v úvahu

Babiš ve středu rovněž vyloučil, že by jeho hnutí po letošních podzimních volbách do Poslanecké sněmovny mohlo sestavit vládu s komunisty či TOP 09. Skládání koalice podle něj bude hodně o lidech, existují podle něj i tendence ostatních stran dohodnout se bez hnutí ANO, i kdyby ve volbách zvítězilo. Hnutí by nemělo problém najít odborníky do čela ministerstev, protože ho neomezují některé praktiky jiných stran, dodal Babiš.

TOP 09 vyloučila spolupráci s ANO a komunisty během úterního startu předvolební kampaně. Podle předsedy strany Miroslava Kalouska, který se proti Babišovi často vymezuje a zároveň je terčem jeho útoků, strana nemůže spolupracovat s někým, kdo chce změnit systém parlamentní demokracie. „Na tom jsme stejně, my určitě s komunisty ve vládě nebudeme. A s TOP 09 taky ne,“ řekl Babiš.

Na šéfa hnutí ANO bude v kampani útočit i ODS. Babiš je vedle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a prezidenta Miloše Zemana podle občanských demokratů zosobněním chaosu, cirkusu a ostudy, proti kterým staví svou nabídku ODS. „My takové billboardy dělat nebudeme. Všichni občané této země vědí, co tady ODS a ČSSD udělaly po revoluci, včetně Kalouska,“ řekl. Kalousek, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) a další dlouholetí politici jsou podle něj důvodem, proč v Česku řada věcí nefunguje líp.

Je to o lidech, říká Babiš

Babiš nechtěl odhadovat, jaký vývoj by mohla mít povolební vyjednávání. „Je to hodně o lidech, já nevím, jak to dopadne. Je tady samozřejmě tendence nás z toho vyloučit tak, jak to dopadlo v Hradci Králové. To riziko, že to postaví všechno proti nám, a tak i dnes mluví ČSSD i ODS, tak to tady existuje,“ uvedl. V Královéhradeckém kraji vznikla koncem loňského října koalice ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, Starostů a Východočechů a TOP 09.

Také u volební koalice KDU-ČSL a hnutí Starostové a nezávislí bude podle Babiše o možné spolupráci s ANO rozhodovat hlavně personální obsazení. „To záleží, jací tam budou lidé. Starostové mají určitě dobrý program, my také podporujeme silné postavení starostů v rámci obcí a měst,“ uvedl. O programové blízkosti s lidovci byl Babiš přesvědčen při skládání současné vládní koalice. „Ale nakonec to dopadlo tak, že pan Sobotka a (vicepremiér a šéf KDU-ČSL Pavel) Bělobrádek si dělali dohody,“ řekl.

Neobává se, že by se hnutí ANO mohlo v případě vítězství ve volbách dostat do personální nouze při obsazování ministerstev. „To nebude problém. U nás nemusíte sedět 22 let, abyste se stal ministrem nebo premiérem. My jsme nerozdělovali ministerské posty krajským organizacím, jako dělala ČSSD. My tam chceme mít odborníky,“ uvedl.

Převedení Mafry do nadace není priorita

O tom, zda převede vydavatelství Mafra do samostatné nadace, Andrej Babiš zatím nemá jasnou představu. Znovu se také ohradil proti tvrzením, že média tohoto vydavatelství ovlivňuje. Skupina Mafra je nyní součástí koncernu Agrofert, který Babiš do února vlastnil a následně ho převedl do svěřenského fondu.

Babiš se o možném převedení Mafry do nadace zmínil po svém odvolání z ministerstva, mluvil o tom, že podobný model funguje u některých médií i v zahraničí. Konkrétní kroky ale zatím nechystá. „Budu o tom přemýšlet, musím se poradit, ale není to pro mě žádná priorita,“ řekl.

Úvahy o přesunutí Mafry do nadace ale podle něj nijak nesouvisí s nahrávkami, které se objevily na internetu a v nichž Babiš mluví s redaktorem Mladé fronty Dnes, která spadá do vydavatelství, o termínu publikace některých článků. „Ty pomluvy, že nějakým způsobem ovlivňuju média, jsou nesmysl. Nikdy žádný článek na moji objednávku nevyšel. Já to odmítám,“ řekl.

Kritizoval přitom činnost ostatních médií a připomněl vyjádření novináře Erika Besta, podle něhož má na většinu titulů v Česku vliv sociální demokracie. „Nedivím se, že pan Best říká, že 75 procent médií ovládá ČSSD. Protože ve veřejnoprávní televizi a v rozhlase, v těch radách, sedí lidi, kteří jsou nominováni poslanci. Poslanci tradičních politických stran,“ řekl.

Babiš se také vymezil proti čtvrtečnímu jednání Evropského parlamentu, který se má situací na českém mediálním trhu zabývat. „Žádný problém s médii není. Vliv Mafry na trh je minimální. Bylo to akorát zneužito v rámci těch zmanipulovaných, sestříhaných nelegálních odposlechů,“ řekl.

Kvůli nahrávkám zveřejněným na internetu už podal trestní oznámení a vypovídal na policii. Záležitostí se chce zabývat i sněmovní vyšetřovací komise, Babiš se ale k její činnosti staví skepticky. „Nemám co vysvětlovat, já jsem všechno řekl policii,“ uvedl. Kritizoval přitom činnost dřívějších vyšetřovacích komisí ve Sněmovně, mimo jiné té, která se zabývala policejní reorganizací nebo problémy s dálnicí D47. Komise jsou podle něj jen nástrojem politického boje.