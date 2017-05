Drahoš, Horáček i Hilšer by v pozici hlavy státu Babiše odvolali

Bývalý předseda Akademie věd Drahoš zdůraznil, že nejlepším řešením by bylo, kdyby se problém vyřešil napřímo a objasnily se všechny okolnosti, které vedly k současné situaci. Pozval by si tedy Sobotku a Babiše na Hrad ještě před vygradováním sporu do absurdních rozměrů. Když už krize nastala, je podle něj nejlepší, aby vláda dovládla, byť v mírné obměně, do řádného termínu voleb.



„Být prezidentem, neztrácel bych čas předstíráním, že nevím, co se děje a jak to premiér myslí. Přijal bych jeho rezignaci a tím i demisi vlády, vyslechl si názory a návrhy aktérů a na tomto základě se pak snažil hledat co možná nejrychlejší řešení,“ dodal. Za nejrychlejší řešení by považoval jmenování vlády tvořené současnými koaličními stranami bez Sobotky a bez Babiše.

Zemanův názor, že demise premiéra není demisí celé vlády, označil za svérázný výklad. Odvoláním Babiše by se podle Drahoše nyní vyčistil vzduch. Zeman by k tomu měl přistoupit bez zbytečných odkladů. „Nechci spekulovat, co se bude dít dál, nicméně byl bych spíše pozitivně překvapen, kdyby prezident nevyužil situace k dalším obstrukcím, ústava neústava,“ podotkl. Neočekává, že pokud by byl Babiš odvolán, že by ANO setrvalo ve vládě.

Odsouzení Zemanova chování

Další kandidát, textař a podnikatel Horáček sdělil, že by se do současné situace nikdy nedostal. „Uznávám totiž ústavu včetně nepsaných ústavních zvyklostí, tudíž bych bezodkladně přijal demisi a zahájil jednání se všemi relevantními politickými činiteli,“ uvedl. Dodal, že by bez ohledu na osobní sympatie či antipatie, striktně nadstranicky vyslechl jejich stanoviska a společně by hledali schůdné cesty.

Pokud by je nenalezli, začal by prosazovat vlastní řešení. „Ve snaze co nejdříve uklidnit rozkolísané prostředí, jehož nevyzpytatelnost nesvědčí nikomu, bych parlamentním stranám důrazně doporučil, aby se Sněmovna svižně dohodla na svém rozpuštění,“ uvedl. To by umožnilo předčasné volby.

Hilšer by v nastalé situaci okamžitě svolal schůzku s premiérem a zjistil důvody jeho rozhodnutí. „V okamžitém sledu bych se setkal s předsedy koaličních stran a následně s předsedy dolní a horní komory Parlamentu. Vyhodnotil bych situaci a znovu bych se sešel s premiérem, abych ho mezi čtyřma očima informoval o svém pohledu na věc,“ sdělil.

V otázce demise předsedy vlády se kloní k výkladu ústavy, že jde o demisi celé vlády. Přesto vidí důvody, proč by se v řešení situace neunáhloval a snažil se přesvědčit premiéra, aby vládní krizi řešil jinak než položením celé vlády. Návrh na odvolání Babiše by respektoval, a to vzhledem k vážným kauzám, kterým ministr financí čelí.

Lékař Hilšer odsoudil čtvrteční chování Zemana při setkání na Hradě se Sobotkou, označil ho na nedůstojné až hulvátské, které ho jako občana hluboce pobuřuje. Dodržování elementárních pravidel slušného chování je podle něj na prvním místě. Poznamenal, že Zeman se snažil Sobotku ponížit. „Tak se chovají hulváti, kterým nejde o nalezení nejlepšího řešení, ale především posilování konfliktu,“ podotkl.