Steinová předtím oznámila, že získala od svých sympatizantů ve veřejné sbírce dostatek prostředků, aby mohla žádat o přepočítání hlasů nejen ve Wisconsinu, ale i v Pensylvánii. V obou státech dosáhl zvolený prezident Donald Trump těsného vítězství nad demokratickou kandidátkou Hillary Clintonovou.



I stoupenci Clintonové zpochybňují výsledky a domnívají se, že ruční přepočítání hlasů vyloučí možný zásah hackerů a ukáže, jak to skutečně dopadlo. V týmu samotné Clintonové ale návrhy na přepočítání hlasů nemají podporu.

Steinová v pátek oznámila, že shromáždila požadovanou kauci 4,8 milionu dolarů (122 milionů korun) na to, aby si vymohla přepočítání v Pensylvánii a ve Wisconsinu. Nyní usiluje o shromáždění prostředků potřebných ke stejnému postupu i v Michiganu.

Steinová ve volbách neuspěla: celostátně má méně než jedno procento hlasů. Kandidátka zelených tvrdí, že svou žádostí nechce pomoci Clintonové, a prohlašuje, že jí záleží na důvěryhodných výsledcích. Pokud by ovšem ve třech zmiňovaných státech s celkovým počtem 46 volitelů uspěla Clintonová, znamenalo by to pro ni i vítězství v celostátním měřítku. Nyní má Clintonová 232 volitelů a úspěch v Pensylvánii, Wisconsinu a Michiganu by znamenal, že překročí hranici 270 volitelů, což je minimum potřebné pro zisk prezidentského úřadu.

Clintonová podle dosavadních údajů v absolutních číslech dostala v prezidentských volbách o dva miliony hlasů více než její republikánský soupeř. Trump se nicméně stal vítězem, protože shromáždil potřebný počet volitelů, o kterých se v jednotlivých amerických státech rozhodovalo. Sbor těchto 538 volitelů potvrdí nového amerického prezidenta ve funkci příští měsíc.