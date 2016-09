Sarkozy chce být znovu prezident. O post kandidáta pravice se utká s dalšími šesti politiky

Dalšími politiky, kteří usilují o nominaci, jsou vesměs bývalí ministři pravicových vlád, včetně expremiéra Françoise Fillona. Je mezi nimi i Nathalie Kosciusková-Morizetová, která opustila Sarkozyho Republikány kvůli údajně stalinistickému vedení strany, nebo Bruno Le Maire.

Předpokládá se, že v primárkách, které se plánují na 20. a 27. listopadu, postoupí do druhého kola Sarkozy a Juppé. Ten podle dosavadních průzkumů má před Sarkozym náskok.

Ať již postoupí kdokoli, bude muset podle analytiků v prvním kole prezidentských voleb tvrdě bojovat nejen s levicovým kandidátem, pokud to nebude dosavadní velmi nepopulární prezident François Hollande, ale hlavně s šéfkou nacionalistů Marine Le Penovou. Minulé volby do europarlamentu a regionální volby totiž ukázaly, že její strana má již tak velký počet voličů, že může vyhrát první kolo prezidentských voleb. V rozhodujícím druhém kole by však byla nejspíš v souboji proti jakémukoli umírněnému kandidátovi poražena, protože by se proti ní spojili voliči tradiční levice i pravice.