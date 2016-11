Kapela Zrní slaví patnáctiny. Vyvrcholí vánočním turné s tibetským muzikantem

Skupina se stala první kapelou projektu Hrajem tibetsky, který organizuje nezisková organizace Brontosauři v Himalájích. Ta staví školu v Malém Tibetu a chce každý rok pozvat jednoho tibetského umělce, aby představil svou tvorbu na koncertech českých kapel, a tím se posílilo vzájemné povědomí o životě Čechů a Tibeťanů. První ročník startuje právě s kapelou Zrní, která je patronem organizace.

„Zajímá nás téma Tibetu a obecně lidská práva,“ říká zpěvák kapely Honza Unger. „Rádi využijeme popularity a vlivu, který máme, k tomu, abychom tomuhle krásnýmu projektu pomohli.“ Kapela už letos vyjádřila podporu Tibeťanům hudební účastí na protestech před čínskou ambasádou a při demonstraci při příjezdu čínského prezidenta do České republiky.

Tibetský hudebník Loten Namling vystoupí na turné kapely sólově, na pražských koncertech pak se svou hudební skupinou Porok Karpo, kterou sestavil ze švýcarských hudebníků.

Kapela Zrní se inspiruje přírodou a jejími principy, krajinou, lidovou hudbou, zároveň ale také elektronickou dobou. Od roku 2001 hraje ve stejném složení. Debutové album Voní vydala skupina v roce 2009. Jsou držiteli ceny Anděl za Objev roku 2012, spolupracovali s taneční skupinou VerTeDance na představení Kolik Váží Vaše Touha, které získalo ocenění Taneční inscenace roku 2012.

Zvláštní název kapely vznikl při cestách jejích členů z Kladna do Prahy, kde se věnovali pouličnímu hraní. „Jednou jsme si stopnuli traktor s valníkem plným zrní. Lehli jsme si do něho a bylo nám tak dobře, že z toho vzniklo jméno kapely,“ uvedl před časem její člen Jan Fišer.

Loten Namling je zpěvák tradiční tibetské hudby, který jí přetváří do moderní podoby. Žije ve Švýcarsku, které považuje za lepší základnu k aktivitám na upozorňování na tibetské otázky, než když žil v indickém exilu. Švýcarské veřejnosti se zapsal do povědomí, když se vydal pěšky z Bernu do Ženevy a za sebou táhl vlastnoručně vyrobenou rakev znázorňující „umírající“ tibetskou kulturu. Tím inspiroval režiséra Dodo Hunzikera k natočení dokumentárního filmuTibetský bojovník (Tibetan Warrior, 2015).

V posledních letech proniká jeho hudba i do Tibetu a těší se tam velké popularitě. To považuje za největší zadostiučinění svého života.