Karcinogenní kadmium na dětských hřištích? Může mít vliv i na plodnost, tvrdí odbornice

Lidovky.cz: V Praze je podle ekologického sdružení Arnika koncentrace těžkého kovu kadmia - čili vysoce toxického prvku, který se hromadí v těle, poškozuje ledviny a může způsobovat rakovinu plic a prostaty - vyšší, než dovolují normy. Vaše sdružení testovalo písek na devíti pražských pískovištích a u osmi vzorků byly limity překročeny. Jak probíhalo toto prvotní šetření?

Šlo o součást projektu S čím si v Praze hrajeme, který je financován hlavním městem Prahou. Zadáním prvotního šetření bylo, že máme změřit hodnoty na pražských pískovištích v celkem šesti městských částech. Nakonec jsme vybrali devět pražských pískovišť, přičemž vědci se pokoušeli vybrat ta větší z nich a také ta, které jsou v blízkosti dopravních tepen, případně zdroje znečištění. Například u spaloven.

Lidovky.cz: Na těchto místech byly naměřeny i dvakrát vyšší hodnoty, než je norma. Čím je dáno tak silné zatížení v Praze? Situace v české metropoli je horší než v Madridu nebo Hongkongu, kde se uskutečnily podobné výzkumy...

Má na to vliv zejména doprava a také průmyslové zdroje. Problém u kadmia je hlavně v tom, že se váže na jemné částice prachu, ty pak poletují vzduchem, a dostávají se skrze velké vzdálenosti. Na všech místech, kde jsme měřili, jsou hodnoty zvýšené. Nezjistili jsme ale vyšší koncentraci kadmia na některých místech oproti jiným. Lze tedy říci, že znečištění je plošné. Naše hypotéza je taková že jde především o znečištění z dopravy.

Lidovky.cz: V souvislosti s dětmi a trávením jejich volného času venku jde ale o problém. S takovou látkou jsou ti nejmenší v častém kontaktu. Jejich organismus navíc ještě není plně vyvinutý...

Přesně tak. My jsme dětská hřiště při měření vybrali právě kvůli tomu, že dětský organismus je daleko citlivější. Kadmium se hromadí v lidském těle a v dospělosti může způsobovat problémy. Za druhé je to dáno i tím, že si ty nejmenší děti mohou strkat písek do úst, takže toxickou látku dostávají do tělo přímo.

Lidovky.cz: Je možné pozorovat nějaké účinky už v dětství či během dospívání?

Je to spíše dlouhodobá věc. Hodnoty jsou skutečně tak malé, že i expozice (míra působení – pozn. red.) tomu odpovídá. I tak lze ale o těchto nízkých hodnotách už hovořit jako o těch, které mohou způsobit nějaká poškození. Je ale potřeba zdůraznit, že to má spíše dlouhodobý efekt, protože se tato látka postupně ukládá v lidském organismu. A ten ji nedokáže vyloučit.

Limity kadmia: Limit pro obsah kadmia je 0,5 miligramů na kilogram, na většině míst odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kteří vzorky zkoumali, naměřili 0,64 miligramu a v pěti případech byly hodnoty téměř dvojnásobné. Z devíti hřišť bylo odebráno 15 vzorků, část z pískovišť a část z okolní půdy.

Lidovky.cz: Jaké zdravotní problémy může kadmium člověku vůbec způsobit?

Jsou už dostatečně vědecké důkazy o tom, že kadmium přispívá ke vzniku rakoviny, onemocnění ledvin a kostní dřeně. Je to pravděpodobně také látka, která má vliv na hormonální funkci, například na estrogen v těle ženy. Když dochází k vývoji jedince, můžeme zaznamenat určité klíčové momenty. Právě hormony ovlivňují správný vývoj a nastavují, jakým způsobem bude tělo fungovat v budoucnosti a jak bude náchylné k té či oné nemoci. Dneska už je doloženo, že pokud jsou tomuto vlivu děti vystaveny delší dobu, je riziko onemocnění vyšší. Nicméně to neznamená, že vyšší riziko hrozí u dětí, která navštěvují námi testovaná hřiště (jejich seznam najdete v boxu na konci článku - pozn. red.). Spíš jsme chtěli ukázat na problém, že jsou tyto kovy všudypřítomné a těžko se jim vyhneme.

Lidovky.cz: Když jste mluvila o vlivu na hormonální soustavu, může mít ukládání kadmia v lidském těle vliv i na plodnost? Zaznamenali vědci i další nežádoucí účinky kadmia na lidské tělo?

Kadmium je klasifikovaná i jako teratogenní látka, to znamená, že ovlivňuje i plodnost. Souvisí to s poškozováním produkce estrogenu. Může zamezit možnosti úspěšně počít dítě. Dále se vliv kadmia spojuje i s možností rakoviny prostaty. Často je spojováno také s dysfunkcí ledvin. Mám k tomu ale zajímavý postřeh od jednoho lékaře. Kuřáci jsou na tom mnohem hůře. To, co do sebe dostanou kvůli kouření, je daleko horší než to, co na organismus působí z prachu kolem nás.

Lidovky.cz: Když se vrátím zpět k naměřeným hodnotám na dětských hřištích, může přeci jen rodič chránit své dítě, které si hraje venku?

Nyní komunikujeme se starostou Prahy 7 Janem Čižinským, aby se častěji měnil písek na dětských hřištích. Je to i v souladu s doporučením ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu. Městské části jej sice mění, ale v různě dlouhých intervalech. Vzhledem k tomu, že jsme ty stejné hodnoty naměřili na pískovištích i mimo ně, tak se na to nyní zkoušíme zaměřit. Rádi bychom zjistili, jak často by bylo ideální písek měnit. Rodičům to ale přesto nijak nepomůže.

Lidovky.cz: Nelze tedy říci, že by byla nějaká pražská lokalita zasažena více?

Hodnoty jsou vyšší na severu Prahy oproti jihu. Je to dáno klimatickými podmínkami. Jinak je zatížení těžkými kovy plošné, nedá se říci, že by se periferie a centrum nějak výrazně lišily. Je to dáno tím, že těžké kovy, jako je kadmium, migrují vzduchem na velké vzdálenosti. To, že jsme nejvyšší koncentrace dalších kovů, byť pod limitem, naměřili na pískovišti v Holešovicích, dáváme do spojitosti s nepříznivými rozptylovými podmínkami v této lokalitě. Holešovice a Praha 1 jsou tradičně zmiňovány jako nejvíce zatížená oblast zplodinami z dopravy.

Lidovky.cz: Lze se tomuto jevu vůbec nějak bránit?

Řešením je preference veřejné dopravy nad osobní automobilovou a přísná kontrola znečišťujících průmyslových provozů typu spaloven či tepláren. To by bylo přínosem právě proto, že by obsah těžkých kovů z prachu zmizel. Kdyby se ale setřel prach z parapetu, možná tam nejdete jejich stejné množství.